Taxas de invalidez VA em 2025: Qual é o aumento projetado para veteranos no próximo ano?

Thá sempre especulações sobre qual será o aumento de muitas compensações nos Estados Unidos e uma das mais importantes é a taxa de compensação por invalidez do VA. Se você está se perguntando se aumentará no próximo período, a resposta é sim.

A estimativa atual de aumento do ajuste do custo de vida para 2025 é de 3,0% e caso você tenha esquecido, ela entrará em vigor em 1º de dezembro de 2024, pagável a partir de 1º de janeiro de 2025.

A previsão para o COLA novo período mais uma vez continua a aumentar após o interessante e surpreendente relatório do IPC de março do ano em curso. Tudo parece ser causado pela pressão inflacionária na economia do país, que emergiu mais do que o inicialmente esperado.

Sim, é verdade que tudo indica que a tendência continuará ascendente e, embora as coisas possam mudar como tudo o resto, é altamente improvável que se modifique. Caso permaneça como está, o Ajuste do custo de vida para 2025 tem chance de ultrapassar ainda a projeção atual de 3,0%.

Qual é a compensação COLA?

Um ajuste de custo de vida é calculado automaticamente a cada ano e o objetivo de fazê-lo é refletir a mudança no que realmente custa para uma pessoa viver nos Estados Unidos durante um período de um ano.

A principal razão pela qual isto é feito é ajudar os consumidores a manter o seu poder de compra em relação à inflação. O COLA é baseado no aumento percentual do índice médio de preços ao consumidor mais alto do terceiro trimestre para assalariados urbanos e trabalhadores administrativos registrado de 2023 em comparação com a média IPC-W para o terceiro trimestre do corrente ano. O aumento percentual é arredondado para o décimo de 1% mais próximo.

O IPC-W é uma estimativa da variação média dos preços dos bens e serviços adquiridos pelas famílias cujos rendimentos provêm principalmente de ocupações administrativas ou assalariadas, por isso agora sabe como e porque é que todas estas previsões são importantes para os consumidores de todo o país. .