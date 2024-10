Compreender os processos de levantamento instantâneo em plataformas de jogos online

Lembra-se daqueles dias em que podíamos esperar dias e semanas antes que uma transação fosse concluída? Graças à tecnologia, as coisas mudaram. Agora é possível concluir transações instantaneamente – algo que a maioria dos jogadores modernos gosta.

Bem, podemos atribuir isso ao facto de a gratificação instantânea fazer parte do fascínio dos jogos online. E, de facto, isto não se aplica apenas aos jogos – alguns estudos revelaram que o desejo por recompensas imediatas é comum entre os utilizadores de smartphones topo de gama e algo que os apostadores em Bacana Dicas de Cassino gostam.

Talvez se lembre de quando a Super Nintendo e a Sega Genesis reinavam no mercado com os seus gráficos simples e jogabilidade linear. Tinha de passar pelos níveis numa ordem definida antes de conseguir completar o jogo – era uma espécie de tentativa e erro. É claro que terminar os jogos foi um obstáculo total, dados os muitos erros que provavelmente cometeria ao longo do caminho. A narrativa mudou com os jogos de hoje – encontrará inúmeras recompensas instantâneas e atalhos. Este é o objetivo dos levantamentos instantâneos e, neste artigo, vamos explorar alguns factos fascinantes sobre esta tendência que não vai querer perder.

A crescente preferência por experiências instantâneas

Com a indústria do jogo a tornar-se muito competitiva, oferecer levantamentos instantâneos pode ser uma excelente forma de se destacar. Consideremos os pagamentos criptográficos, por exemplo. Sabia que até 20% dos utilizadores de criptografia afirmaram que o principal motivo para a utilização destes tokens digitais era a possibilidade de enviar dinheiro rapidamente? Como se isto não bastasse, 75% dos compradores confirmaram a sua preferência por métodos de pagamento mais rápidos como o PayPal.

Não é, portanto, nenhuma surpresa encontrar um casino com levantamento instantâneo – quer esteja em atividade ou prestes a começar – integrando tais métodos para aumentar a sua competitividade. Tal como agora, cerca de 26% dos jogadores já utilizam o PayPal, sendo que 1 em cada 4 prefere este método. O mercado já está disponível e a adoção do PayPal pode ajudá-lo a explorar uma fatia considerável deste mercado já existente.

Recentemente, um estudo revelou que 68% das empresas planeavam adicionar pagamentos instantâneos nos próximos dois anos. Por que razão deve ficar de fora? De facto, o Banco dos EUA destacou que 40% das empresas com receitas superiores a 100 milhões de dólares já utilizavam pagamentos instantâneos. Imagine os jogadores a encontrarem experiências satisfatórias no website do seu concorrente, que não conseguem encontrar na sua plataforma.

Deve investir em pagamentos instantâneos?

Como já sugerimos, parece que o futuro serão os pagamentos em tempo real. E isto não se aplica apenas aos consumidores – as empresas também têm demonstrado uma tendência crescente para o mesmo. A implementação de pagamentos instantâneos pode, assim, dar a impressão de que é inovador e com visão de futuro. Os clientes irão provavelmente percebê-lo como uma empresa que considera as suas necessidades e preferências, o que pode ajudar a estabelecer ainda mais a autoridade da sua marca.

De acordo com a Exploding Topics, quando os clientes confiam na sua marca, isso pode levar a um aumento das transações até 81%. E o lado bom disto é que um cliente confiante pode facilmente tornar-se um cliente fiel. Na verdade, uma das áreas que pode beneficiar muito a sua marca é quando os jogadores podem encontrar experiências de cliente perfeitas com o seu processo de levantamentos. O pagamento em tempo real é apenas uma das muitas formas de lá chegar.

Pagamentos em tempo real

O que estamos a tentar dizer é que os pagamentos em tempo real podem melhorar a satisfação do jogador – o que tem um efeito cascata. Imagine os efeitos de ter 95% dos seus clientes a contar a outros jogadores sobre apenas uma má experiência que tiveram com a sua plataforma, incluindo loot. Definitivamente é algo que não quer imaginar.

Agora, do outro lado da moeda, a SurveySparrow sugere que quando aumenta a satisfação do cliente em apenas 1%, pode experimentar um aumento de até 5% na retenção de clientes. E num mundo onde a aquisição de novos jogadores se tornou muito dispendiosa, quem não quer aumentar as suas taxas de retenção?

Como pode fazer isso?

Já falámos sobre aproveitar as opções disponíveis como a encriptação e o PayPal, que muitos jogadores parecem preferir. Outra coisa que deve observar é que mercados diferentes têm preferências diferentes. No Reino Unido, por exemplo, a maioria dos clientes tende a preferir cartões de débito e débitos diretos, enquanto os utilizadores de outros países como a China preferem principalmente carteiras digitais, incluindo Alipay, WechatPay e UnionPay.

Portanto, quando pensa em incorporar o RTP na sua plataforma de jogos, pode querer considerar as preferências do seu público-alvo.

A segurança é outro recurso ao qual não pode fechar os olhos. Sabia que só em 2023, mais de 343 milhões de pessoas sofreram as consequências de ataques cibernéticos? Quer sempre garantir que não está apenas a satisfazer a necessidade de velocidade, mas também de segurança. Felizmente, novas tecnologias como a IA e a encriptação avançada de dados surgiram para garantir a proteção dos jogadores.

Palavras finais

A necessidade de gratificação instantânea tornou-se muito evidente no setor dos jogos e é algo com que teremos de viver. A maioria dos jogadores quer agora ter acesso imediato ao seu dinheiro após a sua participação. Não admira que as empresas de jogos tenham integrado a tecnologia RTP para apelar a tais preferências. Ao olharmos para o futuro, quem sabe? Talvez esta venha a ser a ordem do dia.