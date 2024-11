125 anos do Barça: uma viagem no tempo

O Barcelona comemora 125 anos de história e embora já haja quem proclame tudo alarmado, este não é o pior momento da história do clube. Revisamos seus melhores e piores momentos.

Ele Barcelona completa esta sexta-feira 125 anos e fá-lo num momento particularmente difícil… Observando o andamento das obras no Spotify Camp Nou e necessitando de recuperar o músculo financeiro dos últimos anos. Ele também o faz, confiante na sua jovem equipa e esperançoso de acabar com os problemas. Mas, embora agora haja quem proclame tudo alarmado, este não é o pior momento da história do clube.

Um clube, o Barça, que esteve perto de desaparecer em 1908, que viu o seu estádio fechado em 1925, que foi salvo por uma digressão americana em 1937, que esteve à beira da despromoção em 1942… Que contemplou, impotente, a queda da assinatura de Por Stéfano em 1953 e que foi arruinado seis anos depois devido à construção do Camp Nou…

Crise? Crise e épicos, dramas e felicidade. Tantas coisas que é impossível resumi-las ao gosto de todos, mas olhando para o passado descobrimos que nada é tão terrível como dizer, quando olhamos para o futuro com esperança, que este presente é o pior e o mais difícil. desses 125 anos de história.

Cartaz alusivo aos 25 anos de Barcelona. Barcelona

1899-1924 – Os primeiros anos, entre dificuldade e crescimento

Ele FCBarcelona foi oficialmente criado em 29 de novembro de 1899. 38 dias se passaram desde 22 de outubro Hans Gamper publicar um anúncio procurando torcedores para jogar futebol.

Até à comemoração dos seus primeiros 25 anos, cujo cartaz foi obra do pintor valenciano Josep Segrelles, o clube do Barça viveu todo o tipo de vicissitudes. A sua imposição na vida cultural e desportiva da cidade não foi fácil, a ponto de, em Dezembro de 1908, estar prestes a ser liquidado numa assembleia em que o fundador proclamou a necessidade de “não deixar morrer o clube”. “

Seu ímpeto gerou um novo impulso. Passou de apenas duzentos membros para mais de dois mil em 1915 e atingindo 3.217 em 1920. Um ano depois foi decidido comprar um terreno em Les Corts, com Gamper contribuindo com um milhão de pesetas, e em maio de 1922 foi inaugurado o novo campo. , com capacidade para 25 mil espectadores e que foi entendido como um salto para o futuro, tendo o Barça naquela altura cerca de 10 mil associados, número que Foi superado no ano seguinte.

Em 1911 o escudo já havia sido trocado, abandonando-se o inicial da cidade por um que, com diversas alterações, permanece até hoje. E em 1921, pela primeira vez, a palavra Barça foi lida na imprensa…

Paulino Alcántara, Samitier, Zamora… desportivamente, o crescimento do clube foi inquestionável e a celebração do 25º aniversário constituiu um novo passo em frente. O Barça já era a entidade desportiva por excelência do Barcelona.

Cartaz alusivo aos 50 anos de Barcelona. Barcelona

1925-1949 – Catalunha e sobrevivência

O fato de Hans Gamper ter sido um visionário é confirmado por várias de suas ações e decisões. Em 1908 impediu a dissolução do clube, em 1921 doou um milhão de pesetas para a construção do campo Les Corts e com o novo recinto a encher as suas bancadas aproximou o Barça do catalanismo militante, o que surpreendeu algumas autoridades que não gostaram desta viragem. .

O governo contemplou Barça com desconfiança e medo… E no dia 14 de junho de 1925 tudo explodiu. Na véspera de um amistoso, o hino espanhol foi assobiado em Les Corts e o governo de Primo de Rivera decretou o fechamento governamental do clube por seis meses! Sem qualquer atividade, Gamper também foi expulso e exilou-se.

Esse acontecimento causou algo inesperado: queriam desassociar o Barça da identidade catalã e aconteceu o contrário… Embora certamente tenham começado anos difíceis.

Em 1929 foi conquistado o primeiro campeonato da Liga Espanhola, mas a década de 1930 foi especialmente complicada a nível político e social em todo o país. Gamper, arruinado pela Grande Depressão de 1929, suicidou-se e a eclosão da Guerra Civil deixou o Barça à beira do colapso, caindo para pouco mais de três mil membros e sendo salvo da falência graças a uma viagem ao México e aos Estados Unidos . em 1937.

À beira do rebaixamento em 1942, o grande Samitier foi fundamental na recuperação esportiva e social, embora o clube tenha deixado de ser Clube de futebol Barcelona um Clube de Futebol Barcelona Por ordem do governo e do Catalanismo militante… desapareceu. Em 1949, celebrou-se o Jubileu de Ouro, com um cartaz comemorativo feito por Sebastián Rey Padilla enquanto vozes começavam a ser ouvidas exigindo a construção de um novo campo.

Cartaz alusivo ao 75º aniversário do Barcelona. Barcelona

1950-1974 – Kubala, Camp Nou, o deserto, mais que um clube, Cruyff…

O clube que celebrou as Bodas de Ouro contava com pouco mais de 26 mil sócios e o surgimento do Barça das ‘Cinco Taças’ aumentou em três anos ultrapassando as 30 mil, provocando uma nova expansão do Les Corts e começando a discutir a necessidade de construir um novo estádio…

Samitier assinou Kubala e Samitier Roubaram a contratação de Di Stéfano ao Madrid, já fechada pelo clube. Esse evento marcou uma nova ordem no futebol espanhol. O Barça, que atravessou a década de 40 a 50 sendo dominante, viu como o Madrid de Di Stefano conquistou quatro títulos da Liga em cinco temporadas e estreou seu comando na Copa da Europa.

Anteriormente, o impacto de Kubala fez com que o debate em campo fosse resolvido com a decisão de construir um novo estádio, o Camp Nou, que com capacidade inicial de 99 mil espectadores se tornou o mais moderno de Espanha… e deu origem ao clube, sem saber, em 1957, a uma crise económica monumental.

Em 1961 perderam a final da Taça dos Campeões Europeus frente ao Benfica e o Barça juntou à crise económica uma crise desportiva que duraria quase três décadas. Foi obrigado a vender Luis Suárez Miramonte ao Inter, Kubala aposentou-se, as fronteiras foram fechadas a jogadores estrangeiros e entre 1960 e 1973 a equipa do Barça não voltou a vencer a Liga.

Isto não impediu, no entanto, que os mais de 52 mil sócios inscritos em 1961 já ultrapassassem os 60 mil em 1969, um ano depois da trágica morte de Benítez e do presidente Narcís de Carreras expressando que o Barça “é mais que um clube”, afirma um comunicado. que o acompanha até hoje.

Em 1973, finalmente, abriu-se a opção de contratar estrangeiros e o Barça, apesar de o Real Madrid querer torpedear a operação até ao último momento, contratou Johan Cruyff, sob cuja liderança conquistou o primeiro título da Liga desde 1960, causando uma euforia desconhecida. ao redor do Camp Nou.

Assim chegamos a 1974 e à celebração do Jubileu de Platina, lembrado pelo cartaz de Joan Miró e, também, pelo Cant del Barça, hino que foi inaugurado por ocasião daquela festa.

Cartaz alusivo aos 100 anos de Barcelona. Barcelona

1975-1999 – Núñez, a grande mudança social

O Barça já é o maior expoente do Catalanismo em toda a Espanha e um mês depois da morte do ditador Franco acolhe um Clássico em que se descobre nas arquibancadas do Camp a presença de milhares de bandeiras catalãs, ainda proibidas em eventos públicos. Não.

A permanência de Cruyff, até 1978, não correspondeu às expectativas desportivas, mas socialmente a entidade continuou a crescer… Os adeptos do Barcelona desconheciam o que as eleições desse mesmo ano iriam provocar. Foram vencidos, contra todas as probabilidades, por um construtor chamado José Luis Núñez e a partir daí começou uma nova era. Uma mudança inimaginável.

Núñez enfrenta o Real Madrid, a federação e a televisão. Considera o Barça maltratado e com suas decisões, evitando também uma catástrofe econômica que mais uma vez ameaçou o clube, ganha o favor da massa social, que passa de cerca de 70 mil sócios em 1975 para cerca de 80 mil em 1979, quando ganha o Taça dos Vencedores das Taças da Basileia.

O presidente remodelou o Camp Nou aproveitando a Copa do Mundo de 1982, ampliando-o para 120 mil lugares e a chegada de Maradona, somando-se à presença do majestoso Bernd Schuster, relançou o espírito em torno do clube, que aumentou para mais de 85 mil o número de parceiros. A história de Diego, porém, será interrompida em apenas dois anos.

Com um inglês desconhecido (Terry Venables) que rejeita a já acordada assinatura do Hugo Sanches a Liga de 1985 será vencida… para dar lugar ao domínio do Quinta do Buitrea terrível derrota na final de Sevilha e uma crise crescente no clube que leva ao pedido de demissão de Núñez por parte do plantel e à sua reação ao assinar Johan Cruyffuma decisão arriscada que abrirá uma nova era desportiva.

O Barça é um clube rico, mas vive à sombra de Madrid… Até o Dream Team nascer com Cruyff, eles conquistaram quatro títulos consecutivos da Liga e a primeira Copa da Europa em 1992. O Dream Team morre de sucesso, Cruyff sai em um balão (como ele mesmo havia previsto) e com Robson chega um jovem brasileiro chamado para quebrar recordes.

Mas Ronaldo só viverá um ano inesquecível no Barça antes da chegada de Van Gaal, que não conseguirá fazer esquecer Cruyff e liderará até ao fim da era Núñez… Que ainda poderá comemorar um Centenário cujo cartaz feita por Antoni Tapies também passará para a posteridade.

Cartaz alusivo ao 125º aniversário de Barcelona. Barcelona

2000-2024 – De Figo a Messi. Do pesadelo ao sonho mais feliz

O Barça vive o melhor período da sua história, do ponto de vista desportivo. Mesmo que ele Real Madrid voltou a ser dominante na conquista de títulos da Champions, o Barça de Ronaldinho primeiro, de Guardiola depois e de Messi quase sempre, é considerado o mais brilhante.

O atual censo de 110 mil sócios baixa o número máximo que atingiu quase 145 mil em 2022, número que hoje é considerado normal no clube.

O século começa, porém, com o drama da Luís Figo e sua saída para o Real Madrid como o culminar de um verão de pesadelo no Camp Nou.

Esses anos foram sombrios para o clube do Barça, até a chegada de Joan Laporta à presidência e a assinatura do Ronaldinhocom quem recuperou o sorriso e conquistou, em 2006, a segunda Liga dos Campeões da história. A essa altura, à sombra do brilhante brasileiro, um certo Leão Messi…

A era Rijkaard termina e quando todos apostam na chegada de Rijkaard ao banco José MourinhoLaporta dá um golpe de mão apostando em Pep Guardiolacuja experiência se reduz a uma temporada dirigindo o time reserva da quarta categoria do futebol espanhol.

Com Guardiola, com Messi, Eto’o, Xavi, Puyol, Piqué, Valdés, Márquez, Iniesta, Henry… O Barça conquista a eternidade. Primeiro o trio e depois o sexteto. O mundo do futebol rende-se ao clube do Barça, que em 2011 conquistou a sua terceira Liga dos Campeões, antes do treinador (“vamos magoar-nos”) decidir sair em 2012.

Impossível esquecer o pódio Bola de Ouro 2010 (Messi, Iniesta, Xavi), o virtuosismo da equipe vai além, com suas facetas particulares, Guardiola e sob o comando de Luís Enrique e liderança do MSN comemora-se o trigêmeo 2015.

Todo começo tem um fim e o Barça morre de sucesso com golpes dolorosos nas eliminatórias europeias. Roma, Anfield… E Lisboa, onde o placar de 2 a 8 começa a desmoronar tudo… Assumir um presidente, José Maria Bartomeuo que deixa a entidade, depois da Covid, à beira da falência.

Ninguém, porém, suspeitaria que Laporta, mais uma vez presidente e que durante a campanha eleitoral se colocou aos pés de Leo, seria quem lhe abriria a porta de saída.

Até hoje, com Koeman, ele ficará como seus antecessores para a posteridade e para a história, brilhante, de um Barça que, apesar de tudo, está com sorte.