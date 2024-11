A equipe do TMZ escolhe as melhores ofertas de brinquedos para a Black Friday

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

A equipe do TMZ está fazendo sua lista e verificando duas vezes! Embora estejamos relatando quem foi travesso e legal em Hollywood … também vasculhamos a web em busca das melhores ofertas nesta temporada de férias.

Nesta Black Friday, estamos enchendo nossos carrinhos da Amazon com todos os brinquedos e jogos mais quentes… desde a casa dos sonhos da Barbie que saiu diretamente do filme até bonecas Monster High e conjuntos LEGO que manterão as crianças ocupadas por horas!

Conjunto Barbie DreamHouse

Seus pequenos não vão acreditar no que veem quando virem este enorme Conjunto Barbie DreamHouse !

Inspirado pelo Barbie filme, a icônica casa dos sonhos recebeu uma atualização moderna, apresentando um design aberto que permite diversão em 360 graus. Com três andares de altura, há muitas maneiras de brincar – desde a festa na piscina dos sonhos da Barbie até uma festa do pijama com espaço para dormir para até quatro bonecas. Tem até luzes integradas pela casa e uma varanda no último andar com palmeira!

Wyld Marrow, do TMZ, diz: “Sou oficialmente o ‘tio legal’ depois de pegar esta casa de bonecas. Minha sobrinha adora e eu adoro que ela venha com 75 peças diferentes, um escorregador de piscina e um elevador. Isso literalmente a mantém ocupada por horas !”

Patins Barbie

Seus filhos serão as crianças mais legais na pista de patinação com estes Patins Barbie .

Da divertida estampa rosa às rodas brilhantes, qualquer fã da Barbie certamente adorará esses patins. Eles também foram feitos pensando na segurança, contando com rolamentos ABEC 5 de última geração, garantindo um rolamento suave e estável. Além disso, com tamanho ajustável, seus filhos terão esses patins por muitos anos. Com base no tamanho que você compra, eles podem ser ajustados entre os tamanhos 3 a 6 ou 12 a 2.

Boneco Ken colecionável do filme Barbie

Ele é apenas Ken – e com certeza terá 10 anos quando qualquer fã da Barbie o abrir na manhã de Natal.

Esse Boneco Ken colecionável do filme Barbie vem equipado com um dos looks mais memoráveis ​​​​de Ken no filme. Vestindo um casaco de pele sintética com forro vermelho e um colete preto com franjas e luvas sem dedos combinando, Ken parece que está pronto para começar a cantar. Ele também vem enfeitado com uma pochete Ken personalizada, bandana relâmpago, tênis de cano alto e pingente de cavalo prateado!

O advogado do TMZ, Derek Kaufman, diz: “Meu filho já canta essa música pela casa. Agora ele também pode aprender a usar acessórios como Ken!”

Conjunto de jogos da escola secundária assombrada Monster High

Transporte-se para os corredores de Monster High com o Conjunto de jogos do ensino médio assombrado !

Esta casa de bonecas certamente proporcionará horas de aventuras arrepiantes para seus pequenos e está repleta de segredos assustadores e encantos arrepiantes a cada passo. Com sala de aula, banheiro e “creepateria”, possui ainda um quarto que acomoda até três bonecas. Monster High também tem muitos recursos ocultos – desde o alçapão no quarto até o escorregador secreto na torre! Além disso, gire a escada para revelar a sala de poções escondida!

“Minha filha adora a linha de bonecos Monster High e este conjunto de brinquedos Haunted High School é perfeito para brincar com ela e todos os seus amigos!” Charlie Cotton do TMZ delirou.

Monster High Draculaura e Fangtastic Rockin’ Food Truck Playset

Draculaura está pronta para arrasar com o Conjunto de jogos Fangtastic Rockin’ Food Truck !

Este conjunto 2 em 1 é parte parada para lanches e parte local de música. Quando o veículo se abre, ele se transforma de um food truck em um palco, tornando-se o local mais badalado do mundo. Esteja Draculaura preparando uma refeição para amigos com seu caldeirão e espátula de esqueleto ou tocando no palco, seus filhos certamente se divertirão.

Charlie acrescentou: “Minha filha estará pronta para arrasar com este food truck/palco para sua boneca Draculaura e todos os outros ghouls de Monster High!”

Carro elétrico infantil Ford Mustang

Seus pequenos dirigirão com estilo com o Carro elétrico infantil Ford Mustang .

Eles podem entrar direto no veículo movido a bateria que certamente proporcionará horas de diversão. Adequado para crianças de 3 a 8 anos, pode acomodar até 66 libras. Apresentando sons de motor autênticos e faróis de LED, o Mustang em miniatura possui três configurações de velocidade diferentes – que podem ser controladas pelo motorista ou por meio de um controle remoto. Ele pode atingir até 4 km / h, mas também tem freio de emergência sempre que as coisas ficam um pouco selvagens!

Conjunto de edifícios de escritórios LEGO Spider-Man Daily Bugle

Para os fãs de LEGO e do Homem-Aranha, o Conjunto de prédio de escritórios Bugle é o melhor presente de feriado.

Este projeto de modelagem em grande escala apresenta mais de 3.700 peças que criam uma estrutura de quatro andares com mais de 32″ de altura. Inclui 25 minifiguras e está lotado no telhado com personagens icônicos – do Homem-Aranha ao Venom e Miles Morales. Tem até Spider-Ham e Spider-Gwen Adequado para fãs que têm alguma experiência com construção de LEGO, é um desafio destinado a maiores de 18 anos!

Conjunto de ataque LEGO Jurassic World Giganotosaurus e Therizinosaurus

Mergulhe no Jurassic World com o Conjunto de ataque LEGO Giganotosaurus e Therizinosaurus .

Este conjunto de qualidade premium é perfeito para iniciantes em LEGO e apresenta uma sede para construir, garagem e torre de observação. Também inclui um helicóptero e um carro ATV, bem como seis minifiguras: Owen Grady, Claire Dearing, Dr. Ellie Sattler, Kayla Watts e Dr. Henrique Wu. Há até duas figuras de dinossauro articuláveis ​​e um Dr. Minifigura de Alan Grant, completa com um elemento fóssil âmbar.

“Meus filhos adoram isso… e é muito mais seguro do que visitar o parque propriamente dito!” Derek brincou em sua crítica.

Conjunto de garagem Hot Wheels Super Ultimate

Você e seus pequenos ficarão maravilhados com o maior conjunto Hot Wheels de todos os tempos – o Garagem Super Ultimate !

Com mais de 3 pés de altura, este megaconjunto possui uma garagem que pode armazenar mais de 140 carros, além de um elevador motorizado que pode transportar até 23 carros por vez. Mas cuidado! Há um gorila ameaçador determinado a tirar carros do elevador. O conjunto também inclui um enorme avião a jato com pista de pouso na cobertura, lanchonete e lava-rápido, bem como quatro carros para correr na pista lado a lado. E se esse conjunto não for grande o suficiente, ele possui vários pontos de conexão para que possam se conectar a outras pistas Hot Wheels.

“Meu filho é OBCECADO por Hot Wheels. Esta garagem é ÉPICA. Tem mais de um metro de altura e pode estacionar 140 carros! Vai ser um grande sucesso!” Shevonne Sullivan do TMZ compartilhou sua escolha.

Imaginext Star Wars Darth Vader Bot

Os jovens fãs de Star Wars vão adorar isso Imaginext Star Wars Darth Vader Bot !

As crianças podem criar sua própria aventura intergaláctica com este robô interativo Darth Vader que tem mais de 60 centímetros de altura. Coloque a chave do personagem stormtrooper diecast no Power Pad do ombro para acender as luzes e o som – e então abra o torso do bot para revelar um lançador de disco oculto. Além disso, o braço direito de Darth Vader contém um sabre de luz oculto, enquanto o braço esquerdo pode lançar uma bola de projétil inspirada na Força.

Conjunto de construção MEGA Pokémon Jumbo Pikachu

Mantenha seu filho entretido por horas com o Conjunto de construção MEGA Pokémon Jumbo Pikachu .

Este Pikachu edificável de 12″ vem com 825 peças prontas para montar e instruções detalhadas sobre como criar exatamente a figura do Pokémon. Ideal para crianças a partir de seis anos, este conjunto ajuda a desenvolver a criatividade e as habilidades de resolução de problemas.

“Meus filhos adoram PokémonGo e constantemente levam meu telefone para jogar, então esta é a minha maneira de recuperá-lo e mantê-los ocupados por algumas horas!” pegou Derek de sua seleção.

Boneca American Girl Truly Me

Surpreenda o seu pequeno com uma boneca igual a ele com o Boneca American Girl Truly Me !

A icônica marca de bonecas agora permite que você personalize totalmente a boneca do seu filho – da cor dos olhos ao estilo do cabelo, até as sardas no rosto. Estas bonecas de 18″ são feitas para durar e serão um item básico na coleção de brinquedos de qualquer criança nos próximos anos.

“A boneca American Girl Truly Me está na lista do Papai Noel da minha filha há meses. Ela realmente quer criar uma boneca que se pareça com ela!” Shevonne exclamou.

Fantasias de Elphaba e Glinda para American Girl

Se o seu filho é amoroso Malvadoa boneca American Girl pode se vestir ao lado deles!

Se você está procurando um Fato de Elfaba ou Fato de Glinda ambas as roupas combinam muito com o novo filme. Enquanto o traje de Elphaba inclui chapéu de bruxa e cabo de vassoura, o vestido de Glinda vem com uma tiara e joias brilhantes.

“Minha sobrinha não se cansa dessa boneca. Dos acessórios à vassoura, é como se ela tivesse sua própria Elphaba. Desde então, compramos para ela uma roupa combinando, então agora ela e a boneca podem combinar!” Wyld disse em sua crítica.