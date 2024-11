A estrela japonesa do MMA Kai Asakura espera que Shohei Ohtani compareça ao UFC 310

Reproduzir conteúdo de vídeo



Kai Asakura está lutando pelo título peso mosca na luta principal do UFC 310 – sua primeira luta nos Estados Unidos – e a estrela japonesa do MMA diz que há uma pessoa especial que ele adoraria ver no octógono… Shohei Ohtani!

TMZ Esportes recentemente se envolveu com Asakura, de 31 anos, antes de sua estreia no UFC – uma luta pelo título vs. Alexandre Pantoja acontecerá em 10 de dezembro em Las Vegas – e o lutador com 21-4 espera que o recém-nomeado campeão da World Series consiga uma viagem para Sin City.

“Eu nunca conheci [Ohtani]”, Asakura nos disse por meio de um tradutor. “Mas eu adoraria que ele viesse assistir minha luta.”

Não está claro se Shohei é fã de lutas… mas é rotina ver grandes estrelas, incluindo atletas de ponta, em eventos do UFC.

Quanto ao que Shohei, ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo, pode esperar ver de Kai… aqui está o que ele tinha a dizer.

“Eles vão perceber que tenho um estilo de luta explosivo”, disse ele. “Acho que eles verão algo que nunca viram antes, e quero que eles sejam meus fãs depois dessa luta também daqui para frente.”

Também perguntamos a Asakura se Pantoja, com 21-4, tentando fazer sua terceira defesa de título, é seu adversário mais difícil.

“Acho que não”, disse ele, sem perder tempo.



