A noiva de Conor McGregor desabafa sobre o acusador em uma declaração contundente: ‘Meus filhos serão avisados ​​que mulheres como você existem’

A noiva de Conor McGregor, Dee Devlin, falou sobre a estrela do UFC ter sido considerada responsável em um caso de agressão sexual em 2018.

McGregor foi considerado civilmente responsável por um júri do Tribunal Superior na última sexta-feira e foi condenado pelo tribunal a pagar aproximadamente US$ 258.440 à vítima Nikita Hand. O ex-campeão de duas divisões do UFC diz que vai recorrer da decisão e que o que aconteceu em dezembro de 2018 foi “consensual”.

Devlin, mãe dos quatro filhos de McGregor, falou sobre a situação em uma série de histórias no Instagram, atacando a credibilidade de Hand e apoiando McGregor.

“Imagine uma mulher, com seu próprio namorado e filho, enviando mensagens de texto com fotos provocantes dela mesma para o homem de outra mulher com família e filho a caminho”, afirmou Devlin. “Esta mulher afirma me conhecer, mas ainda assim seguiu em frente e enviou mensagens e fotos suas repetidamente para o meu homem? Realmente? Enquanto está em uma farra de três dias, manda mensagens de texto com desculpas para o próprio filho em casa, onde a mamãe está, no sábado à tarde, no sábado à noite, no domingo à tarde, no domingo à noite e na segunda de manhã. O tempo todo fora de seu rosto em um quarto de hotel, dançando no estacionamento de um hotel. Que tipo de mulher você é!

“Meus filhos serão avisados ​​que mulheres como você existem.

“O CFTV não mente. estou ansioso [to] o dia em que o mundo verá a filmagem daquela noite e o seu comportamento. Não é um incômodo para você ter o melhor momento da sua vida. Esta é a evidência real, um vídeo que ninguém sabia que estava sendo feito naquele momento e que você milagrosamente não se lembra? Para mim, parece que foi você quem agrediu sexualmente no elevador. Para mim, parece que todo mundo está tentando fugir de você.”

Além disso, Devlin fez uma postagem separada no Instagram mostrando seu apoio a McGregor, dizendo que confia e acredita nele.

“Nada nem ninguém mudará isso”, escreveu Devlin. “Nossa família permanece forte!”

McGregor divulgou uma série de declarações, incluindo seu arrependimento pela infidelidade após a decisão, negando qualquer irregularidade. Muita coisa aconteceu desde então, incluindo McGregor sendo removido como o rosto do uísque irlandês nº 12 adequado.

Devlin diz que ela e McGregor lidaram com a situação há muito tempo e que avançaram como casal e como família.

“Conor e eu lidamos com essas questões em particular há muitos anos, como deveria ser feito em um relacionamento, e saímos mais fortes do que nunca”, disse Devlin em sua história final no Instagram. “Agora temos quatro filhos lindos, cujos rostos sorridentes e corações felizes são uma prova de quem ele é e de quem nós somos.

“Eles sem pecado atiram a primeira pedra.”