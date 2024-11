A promoção de Jake Paul divulga declaração rejeitando acusações de luta ‘fraudada’ de Mike Tyson

Jake Paul e sua equipe estão cansados ​​de críticas que tentam destruir suas conquistas no boxe.

Na segunda-feira, a Paul’s Most Valuable Promotions divulgou um comunicado em resposta a comentaristas online alegando que sua recente vitória sobre a lenda do boxe peso-pesado Mike Tyson não era legítima. Várias acusações infundadas foram feitas no concurso, desde Paul e Tyson tendo um acordo pré-arranjado para completar os oito rounds até Tyson, de 58 anos, sendo proibido de usar certas técnicas, como seu uppercut, sua marca registrada.

Paul venceu por decisão unânime em uma luta que foi amplamente criticada por sua falta de ação.

Veja abaixo a resposta ao comunicado de imprensa das Promoções Mais Valiosas.

Após a ampla circulação de alegações incorretas e infundadas que minam a integridade do evento Paul vs. Tyson, a Most Valuable Promotions (MVP) gostaria de esclarecer as coisas sobre os acordos contratuais e a natureza da luta. Organizar uma luta de boxe profissional é um crime federal nos Estados Unidos da América. Paul x Tyson foi uma partida profissional sancionada pelo Departamento de Licenciamento e Regulamentações do Texas (TDLR). Ambos os lutadores de boa fé deram o melhor de si com o objetivo de vencer a luta. Não houve absolutamente nenhuma restrição – contratual ou não – em torno de qualquer lutador. Cada boxeador foi capaz de usar todo o seu arsenal para vencer a luta. Qualquer acordo em contrário violaria as regras do boxe do TDLR. Conversas inúteis e especulações são comuns nos esportes, e atletas e promotores precisam tolerar comentários, piadas e opiniões sem sentido. Mas sugerir algo diferente do esforço total por parte destes lutadores não é apenas ingénuo, mas também um insulto ao trabalho que dedicam à sua arte e ao próprio desporto. É ainda mais ilógico e fútil que MVP, na estreia de uma parceria esperançosa de longo prazo com o maior streamer do mundo – uma organização que fez sua primeira incursão em esportes profissionais ao vivo com Paul vs. uma violação tão perversa das regras da concorrência.

A luta entre Paul e Tyson aconteceu no AT&T Stadium em Arlington, Texas, e foi transmitida ao vivo pela Netflix. O serviço de streaming elogiou o enorme sucesso do evento, anunciando um pico de audiência de mais de 108 milhões.

O cofundador da Most Valuable Promotions, Nakisa Bidarian, também é citado no comunicado de segunda-feira, onde defende seu parceiro de negócios de longa data, Paul, que frequentemente teve que lidar com críticas sobre sua escolha de oponentes de boxe (incluindo várias estrelas do MMA que já haviam passado). bem como acusações de manipulação de lutas.

“Esta não é a primeira vez que Jake Paul enfrenta ceticismo infundado ou total descrença como atleta profissional e, francamente, a alegação de que sua luta deve ter sido fraudada é apenas o mais recente elogio indireto que apareceu em seu caminho”, disse Bidarian. “Desde o primeiro dia neste esporte, as pessoas duvidaram de suas habilidades – incapazes de compreender como alguém com sua formação conseguiu tanto em tão pouco tempo. Jake não apenas provou seu valor repetidamente, mas também estabeleceu continuamente recordes históricos que falam por si.

“Este evento, que quebrou marcos de público e audiência para um evento esportivo profissional, é mais um exemplo de sua capacidade de atuar no maior palco. Enquanto Jake continuar a superar as expectativas, sempre haverá quem tente desacreditar suas conquistas. Aceitamos a dúvida – ela apenas estimula Jake a trabalhar mais e alcançar maior sucesso.”