Alex Pereira avisa Jamahal Hill para não ignorar o confronto de Jiri Prochazka: ‘Calma, meu filho’

Alex Pereira tem alguns conselhos paternais para Jamahal Hill.

Antes de um confronto crucial dos meio-pesados ​​no UFC 311, em 18 de janeiro, Hill e Jiri Prochazka intensificaram sua guerra de palavras, com Prochazka dizendo que Hill não mostrou “nada” quando perdeu para Pereira no UFC 300, e Hill respondendo que ele mostrou mais na derrota para Pereira do que Prochazka em duas derrotas contra “Poatan”.

Agora, o campeão de 205 libras entrou na conversa, dizendo a Hill para não esquecer o confronto com Pereira.

Calma, meu filho. Passe neste teste e papai lhe dará uma segunda chance. Calma meu filho, passa nesse teste e o pai vai te dar uma segunda chance. pic.twitter.com/ywr6gqj9XG — Alex “Poatan” Pereira (@AlexPereiraUFC) 29 de novembro de 2024

“Calma, meu filho”, escreveu Pereira no Twitter. “Passe neste teste e papai lhe dará uma segunda chance.”

Embora seja possível que Pereira também estivesse se dirigindo a Prochazka, foi Hill quem rapidamente se ofendeu ao emitir sua própria resposta nas redes sociais.

É engraçado como você correu em volta da árvore e do idiota do Jiri como se você fosse o cara, mas esperou até que os árbitros atrapalhassem para me atacar !!! Você me verá novamente 100% em breve e nós dois sabemos o medo que estava em seu coração!! https://t.co/ARC4XQyNQq – Colina Jamahal (@JamahalH) 30 de novembro de 2024

“Vá embora”, escreveu Hill. “Engraçado como você se apressou [Khalil Rountree] e o idiota do Jiri como se você fosse o cara, mas esperou até que os árbitros atrapalhassem para me atacar. Você me verá novamente 100 por cento em breve e nós dois conhecemos o medo que estava em seu coração.”

O tweet de Hill refere-se a um momento crucial em sua luta com Pereira, onde o árbitro Herb Dean interveio para pausar a ação quando pareceu que um chute de Hill atingiu a taça de Pereira. Pereira dispensou Dean e logo depois finalizou a luta com um nocaute.

Na sequência, Hill afirmou que Pereira aproveitou a pausa da ação para diminuir a distância sorrateiramente. Ele continuou reclamando do resultado de sete meses em suas respostas, que podem ser conferidas abaixo.

Herb deu um passo atrás de mim e disse para continuar bloqueando meu lado esquerdo! Isso tudo aconteceu em 4 segundos, então dizer que não desempenhou um fator é retardado!! Eu aceito que deveria ter sido mais direto e não ter demonstrado espírito esportivo quando não recebi nenhum, foi estúpido da minha parte, mas você aprende – Colina Jamahal (@JamahalH) 30 de novembro de 2024

Eu dei sinal de positivo e perguntei se ele era bom! Depois ele emparelhou as minhas mãos e nunca tocou nas luvas. – Colina Jamahal (@JamahalH) 30 de novembro de 2024

Também vá ver onde meu pé pousou e veja o desgaste que ele agarrou – Colina Jamahal (@JamahalH) 30 de novembro de 2024

Na câmera ele diminui a distância durante o intervalo cortando meu lado direito e a erva caminha atrás de mim cortando meu lado esquerdo e diz lute! Se você acha que isso influencia alguém que tem poder, você não sabe lutar – Colina Jamahal (@JamahalH) 30 de novembro de 2024