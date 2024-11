Amanda Bynes atualiza os fãs sobre sua jornada para perder peso

A ex-estrela infantil compartilhou uma postagem do IG Story na terça-feira mostrando seu aplicativo de contador de passos, que rastreou impressionantes 14.895 passos, cobrindo 6,6 milhas e queimando 481 calorias – muito mais do que ela precisava durante o dia!

Em uma postagem de março no IG, Amanda compartilhou que estava se sentindo muito melhor emocionalmente e aprendeu a fazer o oposto do que não tinha vontade de fazer – seja malhar ou comer de forma saudável – mostrando seu compromisso em melhorar sua saúde.

Como sabemos, Amanda passou por sérias lutas aos olhos do público e foi aberta sobre como seu papel no filme “She’s The Man” de 2006 desencadeou graves inseguranças corporais, levando ao vício em drogas que acabou fazendo com que ela se afastasse da atuação. em 2012.