Angel Reese tem um aliado inesperado na NBA: um craque que a ajudou a pagar uma multa

Anjo Reese está crescendo constantemente como uma figura proeminente no WNBAnão só pelo seu incrível talento em quadra, mas também pelas emoções que traz ao jogo. No entanto, sua paixão às vezes leva a melhor sobre ela, como visto durante uma difícil partida em 4 de junho contra o Liberdade de Nova Yorkonde seu time sofreu uma derrota por 75-88.

Para piorar a situação, a frustração de Reese com a arbitragem transbordou no quarto período, levando a duas faltas técnicas rápidas. Como resultado, ela foi expulsa do jogo e foi multado em US$ 200.

Angel Reese adota o status de diva para proteger seu novo visual impecável

Curiosamente, Reese não teve que pagar a multa sozinha. Em vez disso, LaMelo Ball interveio e cobriu, mas com uma reviravolta inesperada. Bola deu a ela $ 2.000 em vez dos $ 200 exigidos. Durante um episódio de seu programa, Assumidamente anjoReese abordou essa confusão divertida enquanto conversava com Ball, que apareceu como seu convidado.

“Então você me deu US$ 2.000… Você sabe quanto foi minha multa? Foram apenas $ 200“, disse ela rindo. Ball, imperturbável por sua generosidade, respondeu refletindo sobre o incidente em si.”Essa foi uma tecnologia terrível… Na verdade, eu estava naquele jogo, meu primeiro jogo da WNBA“, admitiu.

Uma conversa franca com LaMelo Ball

A troca alegre entre Reese e Ball destaca a camaradagem dentro da comunidade do basquete, mesmo entre ligas. No entanto, a fama crescente de Reese também fez dela alvo de rumores e histórias virais. Recentemente, um post X (antigo Twitter) afirmou que Reese estaria buscando ajuda de um jogador da NBA Ben Simmons para melhorar seus arremessos. Muitos fãs inicialmente acreditaram na história, o que parecia plausível dada a reputação estabelecida de Simmons no basquete. O boato ganhou força e gerou discussões animadas online.

Mas acontece que esta afirmação era totalmente falsa. A fonte da postagem foi ‘NBACentel’, um relato de paródia conhecido por tomadas satíricas nas notícias da NBA e WNBA. Apesar de sua imprecisão, o boato ressalta como o estrelato crescente de Reese está começando a atrair atenção significativa – e escrutínio – tanto dos fãs quanto da mídia.

Enquanto isso, Reese continua a cativar o público dentro e fora da quadra. Desde sua jogabilidade impetuosa até seus momentos sinceros em seu programa, ela está conquistando seu próprio espaço sob os holofotes da WNBA enquanto enfrenta os desafios da fama com humor e graça.