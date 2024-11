Anselmi: A história será diferente com nosso povo e em casa

O técnico do Cruz Azul apontou erros que levaram à derrota sofrida pelo Tijuana e apelou à mística do Estádio Azul para voltar

Martin Anselmidiretor técnico da Cruz Azulapontou abertamente os erros que sua equipe cometeu na derrota por 3 a 0 sofrida contra Tijuana na primeira mão das quartas de final, que os deixa à beira da eliminação do Abertura 2024. Agora, o estrategista argentino está ciente de que deve fazer uma partida perfeita para o jogo de volta no próximo sábado, onde também espera que a torcida celeste e a mística com o Estádio Ciudad de los Deportes joguem a seu favor para alcançar o feito.

“Durante os primeiros 10 minutos seguimos o plano de jogo. Um erro, um gol, outro erro, mais um gol, mais um erro, uma expulsão e um duelo que não vencemos, mais um gol. “Acho que temos que assumir a responsabilidade pelos erros, que são muito específicos e muito individuais, ou seja, muito marcantes”.

Martín Anselmi e Juan Carlos Osorio definirão semifinalista do Apertura 2024 neste sábado Imago7

“Cuidamos desses erros no segundo tempo, tentamos conseguir preservar, mesmo que fosse esse resultado, porque sabemos que com o nosso povo e na nossa casa a história vai ser diferente e temos um muita energia e muita vontade e muita vontade de voltar no sábado”, expressou Martín Anselmi na coletiva de imprensa após a derrota por 3 a 0 contra Tijuana.

“Para mim os primeiros dez minutos ou o início do primeiro tempo foram bons, pressionamos, estávamos jogando no campo do adversário, de uma profundidade de Zuniga que não corremos bem para o primeiro gol, depois cometemos outro erro, depois acho que perdemos a concentração, saímos do jogo. “Acho que é tudo uma questão de olhar para dentro, começando pela comissão técnica e estarmos mais juntos do que nunca, porque com nossos torcedores e em casa temos que ir em busca da recuperação e prometemos a nós mesmos que iríamos conseguir”. ele expressou.

Martin Anselmi Ele expressou que dentro do grupo eles sabem que Cruz Azul Fez um jogo ruim, por isso seus jogadores querem vingança e já estão ansiosos pelo jogo de volta das quartas de final que será disputado no próximo sábado, no campo do Estádio Ciudad de los Deportes.

“Se, além do adversário ter sido melhor, você se saiu mal, quer jogar imediatamente e quando isso acontece significa que você não fez bem as coisas, então no sábado temos que fazer as coisas perfeitamente para poder para virar a série”, acrescentou.

Osório revelou sonho de voltar à Copa do Mundo

Juan Carlos Osóriodiretor técnico da Tijuanamanifestou o desejo de retornar a uma seleção nacional e dirigir mais uma Copa do Mundo, assim como fez com México em Rússia 2018na conferência após a vitória por 3 a 0 do Apenas sobre Cruz Azul no jogo de ida das quartas de final do Apertura 2024, embora tenha dito que no momento está feliz com o ambiente que encontrou na equipe fronteiriça.

“Estou muito feliz aqui, gosto do clube, estou muito feliz com os meninos, com os jogadores, com os recursos humanos, com a cidade. Nós, com meu companheiro, estamos muito felizes aqui e bem, a vida tem que seguir mas obviamente quando ele faz um bom trabalho, surgem ofertas e meus chefes sabem que meu objetivo é voltar a uma Copa do Mundo, gostaria de voltar a uma seleção”, foram as palavras de Juan Carlos Osorio quando questionado sobre seu futuro em Tijuana.