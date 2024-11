AO VIVO: Atlético Mineiro e Botafogo jogam a final da Copa Libertadores 2024

Atlético Mineiro y Botafogo eles vão jogar a grande final da CONMEBOL Libertadores 2024 neste sábado, 30 de novembro, às 17h (ARG/CHI/URU) e às 15h (COL/PER/ECU), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina. A partida pode ser vista ao vivo no Disney+ (apenas para a América do Sul) e aqui ESPN. com Ele contará minuto a minuto uma final que promete ser vibrante.





A grande final da Libertadores

Será o sexto duelo de definição do título americano entre duas seleções brasileiras. O Mineiro disputará sua segunda final e irá em busca do segundo título, enquanto o Botafogo busca o primeiro título na estreia na definição. Será um duelo imperdível entre as duas equipes mais pontuadas do torneio e que se mostraram as melhores do ano.

Jugadores a seguir en Mineiro vs. Botafogo

No time comandado por Gabriel Milito, destacam-se Junior Alonso e Rodrigo Battaglia na defesa, Guilherme Arana e Gustavo Scarpa no meio-campo e os temíveis atacantes Hulk e Deyverson.

Enquanto isso, no time carioca Alexander Barboza tem brilhado na defesa central, Jefferson Savarino e Thiago Almada na criação e Igor Jesús no ataque. Será um jogo equilibrado, com grandes futebolistas nas duas equipas.

É assim que as equipes chegam

O Botafogo vive um grande momento. Depois de vencer o Peñarol nas semifinais, manteve-se na liderança do Brasileirão faltando duas datas para o final e acaba de vencer uma partida importante do torneio contra o Palmeiras. Por outro lado, o Mineiro não venceu nenhum jogo em novembro e sua última vitória foi contra o River nas semifinais. Perdeu para o Juventude no último jogo e está em décimo lugar no Campeonato Brasileiro.

O último precedente

Eles se enfrentaram há apenas dez dias pelo Torneio Brasileiro e empataram sem gols em Belo Horizonte.

Quando jogam: data, hora e TV ao vivo

