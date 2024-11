Blog ao vivo do PFL Championships: Brendan Loughnane x Timur Khizriev

Este é o blog ao vivo do Campeonato Mundial PFL de 2024 para Brendan Loughnane x Timur Khizriev, a final do torneio dos penas nesta sexta-feira em Riad, Arábia Saudita.

Loughnane ingressou no PFL em 2019 depois de não conseguir assinar um contrato (apesar de vencer) em Dana BrancoSérie de Concorrentese isso acabou sendo uma bênção disfarçada para o lutador inglês. Desde que ingressou no PFL, Loughnane está com 12 vitórias e 2 derrotas, incluindo a vitória no torneio dos penas de 2022 e o prêmio de US$ 1 milhão que o acompanha. Depois de ficar aquém na temporada de 2023, Loughnane está agora de volta em posição de recuperar o título do PFL.

Invicto por 17 a 0, Khizriev, de 29 anos, é um ex-destaque do Bellator que se mudou para o PFL este ano para encerrar a temporada dos penas. Ele manteve suas vitórias com três vitórias consecutivas por decisão e agora está prestes a conquistar seu primeiro título mundial importante.

Confira o blog ao vivo do campeonato peso pena do PFL para Brendan Loughnane x Timur Khizriev abaixo.