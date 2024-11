Blog ao vivo do PFL Championships: Dakota Ditcheva x Taila Santos

Este é o blog ao vivo do Campeonato Mundial PFL de 2024 para Dakota Ditcheva x Taila Santos, final do torneio peso mosca nesta sexta-feira em Riade, Arábia Saudita.

Escolhido por muitos para ser a futura “cara do PFL”, Ditcheva tem apenas 26 anos e já possui um impressionante recorde de carreira de 13-0. Oito dessas vitórias ocorreram dentro do PFL, com Ditcheva ganhando destaque através da extensão da promoção ao PFL Europa, e com três resultados consecutivos na primeira rodada, Ditcheva parece pronto para ascender ao posto de campeão.

Santos, ex-desafiante ao título peso mosca do UFC, deu à rainha Valentina Shevchenko tudo o que podia em sua batalha no UFC 275. Santos acabou ficando aquém e depois de perder para a contendora em ascensão Erin Blanchfield, o brasileiro de 31 anos mudou para a PFL, onde teve performances sólidas para ganhar a chance pelo título peso mosca e US$ 1 milhão.

Confira o blog ao vivo do campeonato peso mosca do PFL para Dakota Ditcheva x Taila Santos abaixo.