Caitlin Clark e toda a WNBA combinadas ganham uma porcentagem ridiculamente desigual do salário desta estrela da NBA

EUEm outubro, os jogadores da WNBA decidiram cancelar seu atual Acordo Coletivo de Trabalho (CBA)originalmente previsto para durar até 2027, mas agora terminando em 2024. A insatisfação com os salários foi um fator chave nesta decisão. Terri Carmichael Jacksondiretor executivo da WNBPA, destacou o “o rígido teto salarial da liga como uma de suas maiores prioridades de negociação.” Essa mudança reacendeu as conversas sobre o pagamento significativo disparidade entre os jogadores da WNBA e seus colegas da NBA.

Os números pintam um quadro nítido: nesta temporada, o acumulado o salário de todos os jogadores da WNBA foi de $ 16.387.038de acordo com Spotrac. Em contraste, o astro da NBA LeBron Jamesganhou incríveis $ 128.700.000 sozinho. Para colocar isto em perspectiva, os ganhos combinados dos jogadores da WNBA equivalem a apenas 12,73% da renda de James. Não é nenhuma surpresa que esta disparidade tenha suscitado apelos à mudança.

Entre os jogadores mais bem pagos da WNBA nesta temporada estavam Arike Ogunbowale, Jewell Loyd e Kahleah Copper. Ogunbowale assinou um contrato de três anos com o Asas de Dallas no valor de $ 725.952, enquanto o contrato de dois anos de Loyd com o Tempestade em Seattle está avaliado em $ 491.016. O cobre tem um salário base de $ 245.059 com o Fênix Mercúrio.

Cada um desses jogadores tem um teto salarial de US$ 241.984. Enquanto isso, A’ja Wilson, três vezes MVP da WNBA, ganhou cerca de US$ 200 mile Estreante do Ano, Caitlin Clarkganhou apenas $ 76.535. Na extremidade inferior do espectro, Olivia Epoupa, do Minnesota Lynx, ganhou apenas US$ 635.

No entanto, há esperança de melhoria. O novo CBA inclui direitos de mídia acordo com Disney, NBC e Amazon no valor de US$ 76 bilhões em 11 anos. Este acordo poderia ajudar a compensar a perda relatada de US$ 40 milhões da liga este ano e potencialmente abrir caminho para salários mais altos dos jogadores. Embora este desenvolvimento seja promissor, isso não apaga a disparidade atual.

Por outro lado, LeBron James continua a prosperar financeiramente dentro e fora das quadras. Só neste ano, ele assinou um contrato de dois anos com o Los Angeles Lakers no valor de US$ 104 milhões e se tornou o primeiro jogador a ultrapassar 40.000 pontos na carreira.

Além do basquete, seus empreendimentos incluem parcerias com marcas como DraftKings e Hennessy e investimentos em tours PGA. Sua empresa de mídia também produziu projetos de sucesso como Ininterrupto: as verdadeiras histórias do basquete. Como a primeira estrela da NBA na lista de bilionários da Forbes em 2022, James exemplifica como os atletas podem expandir seus ganhos além do esporte.