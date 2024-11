Chad Ollinger, estrela do Discovery Channel, é preso por supostamente fugir da polícia

Chad Ollinger teve problemas com a lei esta semana depois de ser preso no Texas, decorrente de uma suposta perseguição policial em sua motocicleta que se transformou em uma perseguição a pé… TMZ descobriu.

Fontes policiais disseram ao TMZ … o incidente aconteceu por volta das 21h da noite de segunda-feira, quando Chad, que aparece no programa “Mystery at Blind Frog Ranch” do Discovery Channel, estava dirigindo sua Harley Davidson preta e ultrapassou o semáforo na frente de um policial não identificado. carro. Disseram-nos que os policiais tentaram detê-lo, mas ele inicialmente se recusou a parar, levando a uma breve perseguição.