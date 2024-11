Chicago Bears se separa do técnico Matt Eberflus após o fiasco do Dia de Ação de Graças

TOs Chicago Bears há muito se orgulham de nunca demitir um técnico durante a temporada. No entanto, a série de erros de treinamento no final do jogo desta temporada, destacados por um desastre no Dia de Ação de Graças, forçou a organização a quebrar esse precedente. Matt Eberflus, em sua terceira temporada como técnico principal, foi demitido após uma derrota por 23 a 20 para o Detroit Lions, onde o mau gerenciamento do relógio no minuto final provou ser o ponto de inflexão. Coordenador ofensivo Thomas Brown assumirá o cargo de técnico interino até o final da temporada.

O jogo de Ação de Graças mostrou as lutas que atormentaram o mandato de Eberflus. Perdendo por 23 a 20 no minuto final, um sack deixou os Bears em dificuldades. O quarterback novato Caleb Williams parecia desorientado com o passar do tempo, e a equipe não conseguiu usar o tempo limite final. A última jogada, um passe profundo e incompleto, aconteceu depois de o tempo ter expirado. “Você não encontrará muitos times da NFL que estragam tanto o final de um jogo quanto isso”, observaram os observadores. Foi emblemático de uma temporada repleta de decisões questionáveis.

O tempo de Eberflus com os Bears foi difícil desde o início. Sua primeira temporada terminou com um recorde sombrio de 3-14embora uma recuperação tardia em sua segunda temporada (vencendo cinco dos últimos oito jogos) tenha lhe dado outra chance. A temporada de 2024 começou de forma promissora em 4-2 na semana de despedida, mas rapidamente desvendado. Williams, que mostrou lampejos de potencial como primeira escolha geral, começou a regredir.

Os Bears sofreram perdas marcado por decisões desconcertantesincluindo uma perda de Ave Maria para Washington e uma tentativa de field goal bloqueada contra Baía Verde. Eberflus defendeu suas escolhas, afirmando após uma derrota que certas decisões “realmente não importam”. No entanto, fãs e analistas ficaram cada vez mais frustrados.

Primeira demissão na temporada na história da franquia

A decisão dos Bears de contratar Eberflus, um técnico defensivo, foi questionada desde o início em uma época quando a inovação ofensiva domina a NFL. As dificuldades da equipe no ataque ressaltaram ainda mais a necessidade de mudanças. Apesar dos desafios, há otimismo em torno do futuro dos Bears.

A lista tem talento e Williams mostrou-se promissor apesar de suas dificuldades como novato. Muitos acreditam que o próximo treinador provavelmente terá uma formação ofensiva, refletindo a ênfase da liga na dinâmica do jogo.

Embora o mandato de Eberflus termine com uma nota amarga, há esperança de que dias melhores estão por vir para uma franquia que busca sua primeira vitória no Super Bowl em quase quatro décadas. À medida que um capítulo se encerra, Chicago busca um novo começo.