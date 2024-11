Chris Weidman admite que está enfrentando luta por luta no que diz respeito à sua carreira: ‘Você não pode fazer isso para sempre’

Aos 40 anos e pouco mais de três anos depois de uma das lesões mais devastadoras da história do UFC, Chris Weidman reconhece sua própria mortalidade quando se trata de luta.

O ex-campeão dos médios já desafiou as probabilidades quando voltou de uma terrível fratura na perna sofrida em 2021, que resultou em inúmeras cirurgias e mais de dois anos afastado enquanto se recuperava. Ele finalmente conseguiu sua primeira vitória desde a lesão quando derrotou Bruno Silva em março, mas por mais que tenha sido um desempenho noturno em comparação com seu retorno inicial à ação, Weidman se recusa a olhar muito longe quando se trata de seu futuro no esporte.

“Honestamente, ainda estou enfrentando luta por luta para ver como me sinto, para ver como me desempenho”, disse Weidman ao MMA Fighting. “Neste momento na academia, meu corpo, me sinto bem e estou indo muito bem na academia, mas tenho que ser capaz de me apresentar sob as luzes.

“Então isso é tudo luta por luta nesta altura da minha idade e tudo mais. Veremos como me sinto e jogaremos a partir daí.”

Em seu retorno inicial em 2023, Weidman prometeu que estava mais do que pronto para ir, mas depois que colocou os pés na jaula, ele simplesmente não conseguiu puxar o gatilho para dar chutes na mesma perna que sofreu todo aquele trauma. Para piorar a situação, o adversário de Weidman, Brad Tavares, atacou-o com uma série violenta de chutes nas pernas que o colocaram na defensiva e resultaram em uma pequena fratura na perna oposta àquela que estava machucada anteriormente.

Quando voltou, sete meses depois, Weidman se sentiu dramaticamente melhor e finalmente conseguiu atuar sem se preocupar constantemente com a lesão na perna.

Ele só construiu essa confiança enquanto se prepara para o retorno contra Eryk Anders no UFC 309, mas Weidman entende que nada está garantido quando a luta começa. É por isso que ele não está fazendo declarações absurdas sobre seu futuro, mas sim pensando em cada desempenho como um indicador potencial sobre se ele decidirá ou não competir novamente.

“Estou enfrentando luta por luta”, disse Weidman. “Vou tomar minha decisão depois da luta. Não estou planejando abaixar as luvas ou algo assim, seja para ganhar ou perder. Mas estou planejando não tomar decisões precipitadas.

“No momento, ainda me sinto ótimo. Estou animado. Eu adoro treinar. Adoro estar em acampamentos. Eu amo toda a disciplina e como isso mantém você na rotina. É realmente viciante. Sou super competitivo, então é a melhor coisa que posso fazer. Mas obviamente você não pode fazer isso para sempre. Então é por isso que tenho que encarar luta por luta e apenas pesar os prós e os contras de tudo e ver onde estamos.”

Por mais que tente não pensar mais nisso, Weidman confessa que a perna quebrada que sofreu em 2021 sempre terá influência em seus campos de treinamento e nas próximas lutas.

Acrescente a isso, Weidman completou 40 anos em junho e, como diz o velho ditado, o tempo do pai permanece invicto quando se trata de esportes.

Ele recebeu uma boa dose de realidade sobre a maneira como seu corpo mudou nos últimos anos, quando recentemente participou de um desafio de beisebol com seu filho.

“Com o MMA ainda me sinto ótimo, ainda me sinto bem nos tatames”, explicou Weidman. “Não me sinto com 40 anos, todas essas cirurgias, ainda me sinto ótimo. Vou com esses caras mais jovens e estou indo tão bem como sempre. Tão bom como sempre. Mas quando se trata de outros esportes, sinto que desacelerei. Esportes específicos para MMA, meu corpo se ajustou e sei que tenho situações para me afastar que podem me machucar. Tenho sido capaz de ser dominante nas posições que estou assumindo. Mas outro dia joguei beisebol com meu filho, meus dois filhos estão nesses times de beisebol de viagem.

“Tivemos que ver quem conseguia arremessar com mais força, então eles estavam com a arma em punho para poder medir a velocidade, e eu nunca fui o arremessador mais rápido, mas meu filho de 12 anos não vai me vencer no velocímetro. Ele me bateu muito. Ele acertou 62, eu acertei 51 e meu ombro doeu e me senti péssimo. Tipo dois arremessos e pronto. Foi horrível. Aí tivemos que mudar e seu filho arremessou para você para ver se ele conseguia te eliminar como se fosse um jogo de verdade, você tem as bolas e tudo mais, um árbitro. Ele me eliminou e estou lhe dizendo há 10 anos, direi que realmente acredito que isso não teria acontecido. Acho que lançaria com mais força e acho que estou acertando a bola dele. A idade definitivamente, me senti velho fazendo isso. Mas quando estou na academia de MMA ainda me sinto bem.”

Considerando o grande número de cirurgias que Weidman passou ao longo dos anos, não é surpresa que seu corpo sinta isso de vez em quando quando ele participa de esportes que não são o MMA.

Não se engane, Weidman não acredita que tenha perdido um passo na luta, mas não há como simplesmente ignorar o tipo de trauma que sofreu ao longo dos anos, principalmente com a lesão na perna.

“É algo que preciso ter certeza de que vou aquecer, estar no topo e me fortalecer e tudo mais para sempre”, disse Weidman. “Para o resto da minha vida.

“Esta perna já passou por 14 cirurgias. Fiz 14 cirurgias apenas nesta perna e 30 cirurgias em todo o meu corpo. Então, tenho muitas coisas em que preciso pensar.”