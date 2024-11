Cody Garbrandt fora do UFC Vegas 100

Cody Garbrandt e Miles Johns devem esperar que a terceira vez seja um encanto, se algum dia quiserem lutar.

O MMA Fighting confirmou com fontes conhecedoras da mudança que Garbrandt foi obrigado a se retirar da luta agendada do peso galo contra Johns, que aconteceria no UFC Vegas 100 neste sábado. A notícia foi relatada pela primeira vez por BJPENN.com.

É a segunda vez que Garbrandt e Johns são contratados para lutar e vêem seu encontro fracassar. A expectativa era que os dois lutassem no UFC Vegas 98 em outubro passado, mas a luta foi transferida para o dia 9 de novembro por motivos não revelados.

As autoridades estão em busca de um novo adversário para enfrentar Johns no sábado. Ainda não se sabe se eles tentarão agendar Garbrandt x Johns novamente no futuro.

Garbrandt competiu uma vez em 2024, perdendo para Deiveson Figueiredo por finalização no UFC 300, em abril passado. Para Johns, ele procura manter uma seqüência de vitórias depois de derrotar seus últimos três oponentes (excluindo um no-contest).

Damon Martin contribuiu para este relatório.