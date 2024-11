Com Messi, Dibu e Scaloni, os indicados ao The Best FIFA Awards

Lionel Messi, Desenhar Martínez sim Lionel Scaloni se destacar entre os indicados nas diversas categorias do Prêmios O Melhor 2024entregue anualmente pela FIFA.

Messi e Dibu, figuras e ídolos da Seleção Argentina. PA

O 10 do Inter Miami buscará seu quarto troféu como melhor jogador de futebol do mundoalgo que já conseguiu em 2019, 2022 e 2023 (também subiu ao pódio em 2016, 2017, 2020 e 2021, tendo em conta que The Best foi criado em 2016).

Mas terá muita concorrência, já que os restantes nomeados são Erling Haaland, Rodri -ganhou recentemente a Bola de Ouro-, Vinícius Jr, Jude Bellingham, Federico Valverde, Kylian Mbappé, Toni Kroos -com a particularidade de ter já aposentado-, Lamine Yamal e Florian Wirtz.

Scaloni é selecionado entre os melhores treinadores de futebol masculino -ganhou o prêmio em 2022-, onde compete com o italiano Carlo Ancelotti e os espanhóis Luis de la Fuente, Pep Guardiola e Xabi Alonso.

Enquanto Dibu Martínez buscará recuperar o trono que ocupou em 2022 na categoria melhor goleiro: enfrente tendrá a Andriy Lunin, David Raya, Ederson, Gianluigi Donnarumma, Mike Maignan y Unai Simón.

Por fim, entre os escolhidos para montar o time ideal do ano, estão os argentinos Germán Cano, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Luciano Acosta, Thiago Almada, Nicolás Otamendi e Dibu Martínez.

Presença argentina em Puskás

O renomado Prêmio Puskás, que elege o melhor gol da temporada e que pela primeira vez será separado em futebol masculino e feminino – sob o nome de Prêmio Marta – também conta com futebolistas argentinos.

Entre os 11 indicados, um tremendo chileno de fora da área de Walter Bouque em 4 de agosto de 2024 deu ao Lanús a agonizante vitória contra o Tigre, e uma incrível pirueta de Alejandro Garnachoque no dia 26 de novembro de 2023 abriu a goleada do Manchester United contra o Everton.

Hassan Al Haydos, Yassine Benzia, Michaell Chirinos, Federico Dimarco, Mohammed Kudus, Denis Omedi, Paul Onuachu e Jaden Philogene são os outros nomeados ao prémio, que é votado pelos fãs.

As indicadas nos prêmios femininos

Quanto à melhor jogadora de futebol feminino do mundo, competirão Aitana Bonmatí, atual vencedora, Barbra Banda, Caroline Graham Hansen, Keira Walsh, Khadija Shaw, Lauren Hemp, Lindsey Horan, Lucy Bronze, Mallory Swanson, Mariona Caldentey, Naomi Girma. para o trono. Ona Batlle, Salma Paralluelo, Sophia Smith, Tabitha Chawinga e Trinity Rodman.

Além disso, treinadoras femininas notáveis ​​incluem Arthur Elias, Elena Sadiku, Emma Hayes, Futoshi Ikeda, Gareth Taylor, Jonatan Giráldez, Sandrine Soubeyrand e Sonia Bompastor, enquanto as goleiras nomeadas são Alyssa Naeher, Ann-Katrin Berger, Ayaka Yamashita, Cata Coll e Maria Earps.

Por fim, a FIFA também apresentou a lista de indicados ao Prêmio Torcedor, com o mexicano José Armando Guzmán Mendoza, o brasileiro Guilherme Gandra Moura e o escocês Craig Ferguson.