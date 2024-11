Confronto de bilheteria no Dia de Ação de Graças: Moana 2 superará o recorde de Frozen?

Tele tão esperado Moana 2 fez barulho, quebrando recordes antes mesmo de sua estreia oficial no fim de semana de Ação de Graças. A sequência animada arrecadou surpreendentes US$ 13,8 milhões nas prévias de terça-feira, marcando o maior visualização bruta de qualquer Walt Disney Animation título e o segundo maior para um filme de animação no geral, atrás apenas do da Pixar Incríveis 2que arrecadou US$ 18,5 milhões.

Impressionantemente, este marco foi alcançado apesar de apenas 48% das escolas e 20% das faculdades estarem em férias, de acordo com a Disney. Adicionalmente, Moana 2 estabeleceu um novo recorde para o maior pré-visualização da terça-feira de Ação de Graças bruta na história.

Espera-se que a sequência domine as bilheterias do Dia de Ação de Graças com uma estreia projetada de cinco dias de US$ 125 milhões a US$ 135 milhões, potencialmente superando o recorde anterior mantido pela Disney Congelado em US$ 93,6 milhões. Congelado IIque estreou pouco antes do Dia de Ação de Graças em 2019, atualmente detém o recorde de cinco dias, com US$ 125 milhões.

Com o sorteio combinado de Moana 2Universal Malvadoe da Paramount Gladiador IIespecialistas da indústria prevêem que este Dia de Ação de Graças estabelecerá um novo recorde para a receita geral de bilheteria durante o feriado.

Jon M. Chu Malvado também tem feito barulho, liderando a parada de terça-feira com US$ 16,6 milhões, enquanto Ridley Scott Gladiador II contribuiu com sólidos US$ 6,7 milhões. Ambos os filmes foram lançados estrategicamente no fim de semana anterior para ficar à frente da competição de Ação de Graças, incluindo o mais recente filme de animação da Disney.

Originalmente concebido como uma série de televisão Moana 2 foi reimaginado como um lançamento teatral. O primeiro Moanaembora não tenha sido um grande sucesso de bilheteria em 2016, mais tarde se tornou um fenômeno cultural e foi o filme mais transmitido entre plataformas em 2023.

A sequência traz novas músicas de Abigail Barlow e Emily Bear e é produzida por Christina Chen e Yvett Merino. Dirigido por David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, o filme reúne Auli’i Cravalho como Moana e Dwayne Johnson como Maui. A história segue Moana em uma viagem inesperada em águas desconhecidas após receber um telefonema de seus ancestrais.

Apesar das críticas mistas, com críticos dando uma pontuação de 67% no Rotten Tomatoes em comparação com os 95% do original, o entusiasmo do público permanece alto. Sua pontuação no “popcornmeter” no Rotten Tomatoes é de fortes 89%, e as pesquisas de saída do PostTrak indicam uma forte satisfação do espectador. Como se poderia dizer, a última aventura de Moana já está numa onda de sucesso.