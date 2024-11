Conor McGregor removido do videogame Hitman após ser considerado responsável por veredicto de agressão sexual

As questões jurídicas de Conor McGregor custaram-lhe pelo menos uma oportunidade de negócio.

A estrela do UFC foi recentemente considerada responsável por uma agressão sexual em 2018, na qual foi acusado de forçar a vítima Nikita Hand a fazer sexo com ele contra sua vontade, o que resultou em vários ferimentos em Hand. Um júri do Tribunal Superior em Dublin, na Irlanda, decidiu a favor de Hand e McGregor deve agora pagar-lhe mais de 250 mil dólares por danos.

McGregor continua a negar veementemente as alegações de Hand, twittando (e excluindo) uma declaração na qual disse que apelaria do veredicto. Isso pouco importa para a desenvolvedora de videogames IO Interactive, que anunciou na segunda-feira que todo o conteúdo de McGregor será removido de seu Hitman: Mundo do Assassinato liberar.

Veja a declaração da IO Interactive abaixo.

À luz da recente decisão judicial relativa a Conor McGregor, a IO Interactive tomou a decisão de cessar a sua colaboração com o atleta, com efeito imediato. Levamos este assunto muito a sério e não podemos ignorar as suas implicações. Consequentemente, começaremos a remover todos… -HITMAN (@Hitman) 25 de novembro de 2024

“À luz da recente decisão judicial relativa a Conor McGregor, a IO Interactive tomou a decisão de cessar a sua colaboração com o atleta, com efeito imediato”, escreveu a empresa. “Levamos este assunto muito a sério e não podemos ignorar as suas implicações. Consequentemente, começaremos a remover todo o conteúdo do Sr. McGregor de nossas lojas a partir de hoje.”

No jogo, a imagem de McGregor foi usada para o personagem O disruptoruma estrela das artes marciais que se torna alvo do assassino de aluguel protagonista da franquia, Agente 47.

Assista abaixo um clipe da aparição de McGregor no jogo.

Um dos atletas de maior sucesso na história dos esportes de combate, McGregor tem inúmeros patrocínios e relações comerciais públicas vinculadas ao seu nome, incluindo o UFC e uma participação parcial no BKFC. O ex-campeão das duas divisões não luta desde que quebrou a perna em uma luta trilogia contra Dustin Poirier em julho de 2021.