Copa Libertadores 2024: Botafogo vence o Atlético e é campeão

Em um partido atípicoque teve uma quebra forte antes do minuto, Fogão conseguiu superar diante das adversidades e acabou comemorando um título histórico em um Monumental que se encheu de torcedores do novo campeão da América.

Gregore e um chute que frustrou o plano inicial do Botafogo

Ao falar de uma partida atípica na grande final É porque não é comum que haja uma expulsão aos 35 segundos do compromisso.

O Botafogo teve que sofrer isso, que ficou com um homem a menos antes do minuto um chute inconsciente de Gregore no argentino Fausto Veraque acabou cortado pelo impacto da sola da bota.

Com essa mudança de cenário, o Botafogo, pensado para ser mais ofensivo do que defensivo, teve que embaralhar e bater novamente.

Almada teve mais sacrifício, Luiz Henrique colaborou na sua banda e as filas juntaram-se ainda mais para bloquear os caminhos para um Atlético Mineiro que começou a entrar em desespero.

Luiz Henrique abriu caminho e facilitou a Copa Libertadores para o Botafogo

Depois da meia hora de cerco e monopólio de bola que o Atlético Mineiro teve com o extra, O Botafogo começou a encontrar espaços em algumas contras que alertaram o time de Gabriel Milito.

Quando o relógio já marcava 35, Luiz Henrique, estrela reforço do Botafogo em 2024 que chegou do Bétis, Ele foi o responsável por marcar o primeiro gol da final: Com um chute forte dentro da área e aproveitando o rebote de um chute anterior, o jogador de futebol de 23 anos explodiu o time do Fogão, que começou a acariciar o título com aquele placar.

Aos 9 minutos do primeiro gol, Henrique lutou uma bola que parecia perdida antes da marcação de Arana, foi de primeira para o goleiro Everson e acabou tocando dentro da área.

Com a ajuda do VAR, O juiz Tello não hesitou e apitou o pênalti que abriu as portas para 2 a 0. Telles cobrou o pênalti, enganou John com seu chute e colocou a vantagem no placar por dois gols, algo inesperado lembrando a expulsão precoce de Gregore.

Milito se envolve, Mineiro reage e volta ao jogo

Com o objetivo de mudar a imagem e conseguir um desconto rápido para voltar a disputar a final Gabriel Milito decidiu sair no segundo tempo com três modificações: Vargas, Mariano e Bernard.

O que ele imaginou acabou acontecendo. Apenas um minuto depois do snap, O chileno Vargas venceu na área e, com cabeçada letal, fez desconto necessário para o Atlético Mineiro.

Renovado e com novas esperanças de voltar, o Galo voltou a ter o controle da bola, mas dessa vez foi mais incisivo. A dupla Vargas-Deyverson gerava perigo constante e Hulk fazia Jonh trabalhar com chutes de meia distância.

O Botafogo, dominado pela intensidade do Atlético, recuou, rejeitou a ideia de contra-ataque e segurou um jogo imperial de Alexandre Barboza, que levou tudo que caiu na sua área.

Botafogo deu tudo, aguentou e sagrou-se campeão da Copa Libertadores

Com o placar de 2 a 1, Botafogo deu 110% em cada ação para evitar a igualdade.

O Atlético deu a última tacada na aposta de Alan Kardec em Deyverson e se empolgou com uma cabeçada do gigante para ir para a reviravolta em Núñez. Isso não aconteceu.

As duas últimas ações claras para chegar ao empate foram aos pés do chileno Vargas, que desperdiçou uma bola fenomenal de Mariano que acabou por mandar por cima da trave.

Após essa falha, Vargas teve uma segunda chance devido a uma desatenção compartilhada entre Barboza e Adryelson, que acabou servindo a bola para o chileno.

Cara a cara com John, Vargas resolveu mandar a bola por cima do goleiro e executou uma finalização que não deu frutos.

Com 7 minutos a mais que os 90 minutos regulamentares, o Botafogo sofreu os excessos de Hulk, as centralizações na área e o enorme desgaste que vinha sendo feito desde o início

Foi recompensado pelo enorme sacrifício: na última bola, o Santos fez 3 a 1 e selou a partida. O Fogão comemorou um título merecido, derrotou o Atlético Mineiro por 3 a 1 em jogo muito disputado e conquistou a primeira Copa Libertadores de sua história no Monumental do River Plate.

Esse foi o minuto a minuto da final Botafogo x. Atlético Mineiro