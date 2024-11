Daniel Jones diz que quer ganhar um Super Bowl e assina com um time que pode realizar seu sonho

Daniel Jones encontrou um novo lar após sua saída do New York Giants, assinando com o Minnesota Vikings. O ex-quarterback do Giants, que passou cinco temporadas e meia de montanha-russa com o Big Blue, irá começou sua passagem pelo Minnesota no time de treino. De acordo com Ian Rapoport da NFL Network Jones se junta a uma sala de quarterbacks liderada por Sam Darnold e Nick Mullenscom veterano Brett Rypien anteriormente servindo como zagueiro da terceira seqüência.

Jones, 27, tornou-se um agente livre na segunda-feira, após liberar as isenções. Sua libertação dos Giants ocorreu após uma temporada tumultuada, onde a equipe tropeçou para começar por 2-8. Após sua substituição no banco na última segunda-feira em favor do favorito dos fãs, Tommy DeVito, Jones foi rebaixado a quarterback da quarta corda quando Tim Boyle foi adicionado ao time de treino. Frustrado com sua posição, ele pediu sua soltura na última sexta-feira.

Refletindo sobre seu tempo com os Giants, Jones expressou gratidão e responsabilidade em uma declaração preparada. “A oportunidade de jogar pelos Giants foi realmente um sonho tornado realidadeeh”, disse ele. “Assumo total responsabilidade pela minha parte em não trazer mais vitórias. Ninguém queria vencer esses jogos mais do que eu. Eu dei tudo que eu tinha.”

Sexta escolha geral no Draft da NFL de 2019, Jones teve momentos promissores, incluindo levando os Giants a uma sequência inesperada nos playoffs em 2022. Seu desempenho lhe rendeu um período de quatro anos, Extensão de contrato de US$ 160 milhões em 2023embora suas lutas recentes tenham levado à sua libertação.

Ex-Gigantes QB se junta ao time de treino de Minnesota

Os Giants ainda devem a maior parte dos US$ 11,83 milhões restantes do contrato de Jones devido à compensação, que permite que sua nova equipe cubra uma parte proporcional de seu salário. No entanto, os Giants evitaram ativar uma cláusula que poderiam ter aumentado seus encargos financeiros se Jones se machucasse enquanto joga.

O técnico dos Vikings, Kevin O’Connell, elogiou Jones no início da semana, afirmando: “Sou fã do Daniel há muito tempo e espero que onde quer que sua próxima parada o leve, seja uma boa oportunidade para ele.” Os Vikings, atualmente com 9-2 sob a orientação de Sam Darnold, parecem otimistas com a adição de Jones.

Enquanto isso, os Giants lutaram sem Jones, sofrendo uma derrota por 30-7 para os Buccaneers. DeVito fez 21 de 31 para 189 jardas sem touchdowns e foi demitido quatro vezes. O recebedor novato Malik Nabers não hesitou em avaliar o esforço da equipe, chamando-o de “suave pra caralho”.