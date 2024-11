Dave Portnoy e Josh Richards descarregam na faixa de Zach Bryan na faixa Diss

O Zach Bryan dar Brianna La Paglia a divisão ficou muito mais feia… com Dave Portnoy dar Josh Richards lançando uma faixa implacável dirigida à estrela da música country.

A música – intitulada “The Smallest Man” – foi lançada na noite de terça-feira … com Portnoy e Richards continuando a mostrar apoio ao co-apresentador do podcast “BFF” após sua separação bombástica de Bryan.

Novo episódio de BFFs saindo quinta-feira às 20h horário do leste dos EUA pic.twitter.com/nvSTiO1gSN

Na música… a dupla faz referência ao ano de 2023 do astro da música sertaneja prender prisão sendo ativo em aplicativos de namoro e acusando a cantora de espalhar DSTs.

Quando Portnoy recebeu a palavra… ele mencionou como Bryan disse Kanye West foi melhor do que Taylor Swift – embora ZB mais tarde tenha culpado a declaração por estar bêbado.

El Pres também mencionou a altura de Zach, alegou que ele tinha um “problema com bebida” e disse que ele é um Morgan Wallen clone. Com toda a honestidade, há inúmeros golpes ao longo do projeto de cinco minutos… e os visuais que os acompanham são igualmente implacáveis.