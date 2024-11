Derrota dolorosa do Real Madrid na Liga dos Campeões

O Real Madrid sofreu uma derrota dolorosa com o Liverpool na Liga dos Campeões e onde sua estrela, Kylian Mbappé, perdeu um pênalti importante.

LIVERPOOL, Inglaterra – Nem Kylian Mbappé, nem Jude Bellingham, nem a magia de Arda Güler, nem as defesas de Thibaut Courtois. O Real Madrid não teve sorte nem épico, nem sobretudo o futebol restou para competir com a melhor equipa da Europa, o Liverpool. A derrota, lógica, mas não menos dolorosa, deixa os brancos à beira de um rubor histórico: não passarem aos oitavos-de-final.

Com seis pontos em quinze possíveis, o Real Madrid Já está imerso na pior fase de grupos da sua história na UEFA Champions League. Felizmente para ele, também é o mais longo, então ele tem três jogos pela frente para aliviar a lesão e chegar, pelo menos, às oitavas de final extras.

Um prêmio, por assim dizer, insuficiente para o atual campeão. A equipa que ainda tem a taça em casa, mas que joga como se não soubesse o que significa levantar uma ‘orejona’.

Kylian Mbappé perdeu um pênalti a favor do Real Madrid durante a visita a Anfield pela Liga dos Campeões. James Gill-Danehouse/Getty Images

Porque uma coisa é vencer o Osasuna e o Leganés e outra é visitar Anfield contra a melhor equipa da Europa. Aquilo que ele conseguiu, entre Premier e Campeões46 de 51 pontos possíveis. O otimismo da equipe de Carlo Ancelotti, que viu nisso uma oportunidade de dar início a uma temporada até então sombria, foi rapidamente prejudicado pelo futebol da equipe de Arne Slot.

Não foi apenas Anfield, com suas arquibancadas, que oprimiu o Madrifoi também a velocidade da bola, a coordenação do meio-campo e dos três primeiros e a sensação de que, embora os ‘Reds’ tenham muito claro o que fazer, o Madri vagueia

E ficou guardado minutos e minutos porque Courtois é o melhor do mundo. Tirou três de Darwin Núñez, cada um mais difícil, e também um do jovem Conor Bradley, que fez esquecer Trent Alexander-Arnold.

Alexis Mac Allister, encorajado a chegar à frente pela escassa teia branca, fez uma dobradinha com Conor Bradley e, diante de Raúl Asencio, teceu um remate cruzado impossível para Courtois.

Uma parede caiu, uma pedra mental para o Liverpool, viúvo nos últimos oito jogos contra o Madrimas este sempre volta, e do nada, Lucas Vázquez, que estava em campo há segundos, inventou um pênalti contra o ‘desajeitado’ Andy Robertson.

Em seu momento de redenção, Mbappé Ele enfrentou os onze metros e Kelleher adivinhou o lance. Falando em lajes mentais, Kylian.

Mohamed Salah, momentos depois, num pênalti muito semelhante cobrado por Ferland Mendy, repetiu o erro do francês. Desta vez lançado com pura raiva, a de um homem que só sabe o que é perder contra o Madrid. Seu chute acertou a trave e errou, mas o egípcio sorriu.

A vantagem, a inércia e o futebol estavam do lado do Liverpool. A equipe de Slot merecia mais 2 a 0 e, quando Cody Gakpo cabeceou na frente do The Kop, a justiça finalmente deu a mão aos ‘Reds’.

O Liverpool derrotou sua fera negra, o time que os caçou em duas finais de Campeões e o expulsou em duas rodadas de qualificação. A principal razão pela qual, nas nove temporadas de Jürgen Klopp em Anfield, ele perdeu apenas uma Campeões.

Para Madrid, este cenário foi ótimo. Era um receio que existia face à péssima época da equipa branca, mas esta quarta-feira confirmou-se. Agora temos que manter o feito, vencer a Atalanta em Bérgamo, o Salzburgo em casa e o Brest fora.

Mas este é o Real Madrid, a equipa que se cansou de ensinar que o que acontece em Novembro não importa. Só quem levanta o título em maio.