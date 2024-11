Descobertas da Black Friday da estrela do TikTok, Meredith Duxbury, na Amazon

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

As vendas da Black Friday estão a todo vapor e todos estão participando dos negócios – até mesmo as estrelas! A influenciadora de moda e beleza Meredith Duxbury … que possui 18 milhões de seguidores no TikTok … reuniu algumas de suas partituras favoritas em seu Vitrine da Amazon para compartilhar suas economias com todos os seus seguidores.

Esteja você procurando uma nova máquina de café expresso ou produtos de beleza, como um modelador de cachos e uma paleta de sombras, Meredith encontrou seus favoritos e está compartilhando todos os detalhes.

Depilação a laser Ulike

Cuide de suas necessidades de depilação a laser em casa com Depilação a laser Ulike !

Você terá resultados visíveis em apenas duas semanas graças à tecnologia IPL de última geração da Ulike, o que significa que você verá a redução do cabelo e o crescimento mais lento do cabelo mais cedo do que nunca. Usando luzes duplas para cobrir uma área de tratamento mais ampla, suas sessões serão impressionantemente rápidas, e o modo SHR inspirado em salão de beleza do dispositivo permitirá que você atinja até os cabelos mais teimosos.

Um revisor cinco estrelas escreveu: “Já experimentei tratamentos profissionais de depilação antes, então estava curioso para ver como isso se compararia. Depois de apenas alguns usos, comecei a ver menos crescimento de pelos e uma pele mais lisa. descobrir que o processo foi praticamente indolor – apenas um leve toque frio que não é nada comparado à depilação com cera!”

Alto-falante Bose SoundLink Micro Bluetooth

Se você está sempre em movimento, o Alto-falante Bose SoundLink Micro Bluetooth é para você.

Esteja você na praia ou em uma caminhada, este pequeno dispositivo emite um som poderoso. Usando um transdutor personalizado e radiadores passivos, este pequeno alto-falante Bluetooth reproduz um som nítido e equilibrado com graves impressionantemente profundos, mesmo quando você está ao ar livre.

Um cliente escreveu: “Este é um ÓTIMO NEGÓCIO. Você obtém muito VALOR pelo dinheiro. Possuo e uso o Bose SoundLink Micro diariamente há 8 meses e ainda estou feliz com minha compra e mais do que satisfeito com a qualidade do alto-falante. Há uma razão pela qual este alto-falante é tão ALTAMENTE AVALIADO com 4,8 estrelas e quase 25 mil avaliações.

Paleta de sombras Naked 3 da Urban Decay

Esteja você com glamour para sair à noite ou apenas indo para o escritório, o Paleta de sombras Naked 3 da Urban Decay tem a tonalidade que você precisa!

Esta paleta apresenta 12 tons neutros rosa em tons quentes e frios com acabamentos que variam de foscos ultra-suave a lindas pérolas e metálicos brilhantes. Usando a fórmula Naked exclusiva da Urban Decay, cada aplicação terá aquela textura aveludada, cores ricas e extrema capacidade de mistura que os fãs de beleza passaram a adorar.

“As cores são deslumbrantes e complementam lindamente os olhos castanhos. Quer eu opte por um look diurno natural ou um olho esfumaçado e glamouroso, esta paleta oferece. A mistura de acabamentos foscos, perolados, metálicos e brilhantes oferece infinitas possibilidades para criar diferentes Além disso, agradeço que seja vegano e livre de crueldade”, compartilhou um cliente satisfeito.

Creme Ultra Facial Kiehl’s

Você se sentirá mais hidratado do que nunca Creme Ultra Facial Kiehl’s .

Este creme facial ultra-hidratante usa esqualano e glicoproteína glacial para criar uma pele profundamente hidratada e renovada de forma única. Depois de limpar e tonificar, basta aplicar uma pequena quantidade e sua pele ficará macia, flexível e nutrida por até 72 horas.

Um revisor cinco estrelas escreveu: “Eu absolutamente amo este produto! Sou cosmetologista de profissão, então tenho décadas de experiência não apenas com produtos para o cabelo, mas também com aqueles relacionados aos cuidados com a pele. mercado e este é o meu favorito. Não é pesado, mas proporciona bastante hidratação. Meu rosto fica tão macio!

Escova de dentes elétrica recarregável Oral-B iO Série 5

Deixe aqueles brancos perolados completamente limpos com o Escova de dentes elétrica recarregável Oral-B iO Série 5 !

Com a escova de dentes elétrica mais avançada da Oral-B para adultos, você verá gengivas mais saudáveis ​​em apenas uma semana e removerá 100% mais placa bacteriana do que as outras escovas. O temporizador de toque de luz iO fará a contagem regressiva do tempo de escovação de dois minutos recomendado pelo médico e informará quando a cabeça da escova de dentes precisa ser trocada.

E com o aplicativo que o acompanha, a Oral-B monitorará como você escova, garantindo que você nunca perderá um ponto ou escovará com muita força. Além disso, este pacote também vem com duas cabeças de escova de dentes extras, um estojo de viagem e porta-refil.

Estilizador de cano longo bio iônico

Obtenha os cachos mais icônicos com o Estilizador de cano longo bio iônico !

Bio Ionic usa tecnologia Nanolonic MX para garantir que seu cabelo permaneça saudável mesmo quando usado calor! Prenda a hidratação enquanto você modela, deixando seu cabelo visivelmente mais macio, macio e brilhante no final de cada sessão de modelagem. Disponível em quatro tamanhos diferentes de ondulação, o modelador de cano longo é 2″ mais longo do que a maioria dos outros modeladores de ondulação, tornando mais fácil modelar cabelos longos.

“Depois de 20 anos experimentando diferentes modeladores de cabelo, posso dizer com segurança que este é o melhor! O que realmente o diferencia é o cano extralongo – é uma virada de jogo. tão longo e faz muita diferença. É perfeito para meus cabelos longos, permitindo-me enrolar mechas maiores de uma vez, o que economiza muito tempo e me dá cachos consistentes “, escreveu um cliente satisfeito.

Ventilador de pé inteligente Dreo

Mantenha-se fresco durante todo o ano com o Ventilador de pé Dreo .

Desfrute de uma circulação de ar poderosa e refrescante em qualquer ambiente com este ventilador de chão que permite que o ar viaje até 30 metros de distância. Com seis modos de vento e até oito velocidades, esta ventoinha se adaptará a todas as suas necessidades de temperatura e ao mesmo tempo quase não fará barulho. Também é capaz de oscilação horizontal de 120° e vertical de 105°, o que garante que o ar seja distribuído por cada centímetro da sua sala.

Um crítico cinco estrelas escreveu: “Estávamos procurando algo que não parecesse barato ou deslocado como a casa como um estilo específico. Tem um estilo atraente e sutil que funciona bem, é muito silencioso e se move muito. de ar. Adoramos como ele pode girar de um lado para o outro, para cima e para baixo, ambos, ou ficar parado. Você também pode ajustar a distância para cima e para baixo ou de um lado para o outro e pode ajustar a altura da cabeça do ventilador no. suporte ajustável. Realmente uma tonelada de opções para fazer o ar circular exatamente onde você deseja.”

Máquina de café expresso De’Longhi Magnifica Start

Comece bem a sua manhã com o Máquina de café expresso De’Longhi Magnifica Start .

Prepare facilmente qualquer bebida com cafeína que você deseja – de café expresso a café com leite e café gelado – diretamente no conforto da sua casa. Graças ao seu design fácil de usar, é a máquina perfeita tanto para iniciantes como para aficionados. E com um moedor e espumador de leite integrados, você terá suas bebidas favoritas em apenas alguns minutos.

“Sempre soube que a De’Longhi era uma marca de primeira linha, mas nunca imaginei que uma máquina doméstica básica pudesse fornecer esse nível de qualidade com tanta facilidade… Creme perfeito, corpo macio… e com o descarte de moagem/vagem de tudo interno, a coisa é moleza! Dada a facilidade de uso, a qualidade e a economia de não pagar o preço da cafeteria, essa máquina vale seu peso em ouro! um cliente feliz escreveu.

Edição de assinatura Amazon Kindle Paperwhite

Atualize sua experiência de leitura com o Edição de assinatura Amazon Kindle Paperwhite !

Sendo o Kindle mais rápido de todos os tempos, você terá acesso instantâneo a mais de 15 milhões de títulos na Kindle Store em todo o mundo. A edição exclusiva ultrafina apresenta uma luz frontal com ajuste automático, o que significa que você pode ler sob a luz solar mais intensa ou tarde da noite. E com bateria de longa duração, uma única carga via USB-C pode durar até 12 semanas.

“Este é o meu kindle favorito que já tive. A cor do kindle é tão bonita. Acabei de devolver a cor do kindle para este e não vou voltar atrás… Vou viver sem cor até que eles façam um kindle colorido. É tão fácil de usar e de funcionamento muito rápido. O brilho é perfeito! escreveu um revisor cinco estrelas.

Purificador de ar inteligente LEVOIT Vital

Mantenha o ar limpo em sua casa com este Purificador de ar inteligente LEVOIT Vital .

Este purificador de ar de alta tecnologia oferece purificação de ar poderosa com filtragem de três estágios, proporcionando 99,97% de eficiência na captura de partículas ultrafinas como pólen, poeira e alérgenos de pêlos de animais de estimação. Ele tinha uma taxa de fornecimento de ar limpo de 143 pés cúbicos por minuto, o que significa que pode purificar o ar de um espaço de 1.100 pés² uma vez por hora.

Este purificador foi projetado especialmente para donos de animais de estimação, com um modo especial para animais de estimação e uma ampla entrada de ar em forma de U que é especialmente eficaz na captura de pelos de animais de estimação transportados pelo ar.

Um revisor cinco estrelas compartilhou: “Devo dizer que estou bastante impressionado com o purificador de ar inteligente Levoit 100s. na verdade, purifica meu ar constantemente, ajudando-me a respirar melhor. Minhas alergias melhoraram drasticamente. Ele até limpa meu quarto de toda a poeira e detritos que nem sempre vejo quando tiro o pó.