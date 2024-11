Dimayor suspende sanção contra Juárez, técnico do Nacional

As demandas dos líderes Nacional Eles ecoaram em Dimayor, que suspendeu a sanção imposta ao técnico Efraín Juárez por sua expulsão contra o Santa Fe, em Medellín.

O técnico mexicano poderá comandar a equipe nesta sexta-feira, 29 de novembro, durante a visita ao Milionários para a terceira data do Grupo A de home runs. Foi determinado pela Comissão Disciplinar em sua resolução 108 de 2024.

“Deferir o pedido de suspensão parcial da exigibilidade da sanção imposta ao senhor Efraín Juárez Valdez, Diretor Técnico do Club Atlético Nacional SA, por meio do artigo 1º da Resolução nº 106 de 2024, e confirmado, ao desencadear o recurso de substituição, no artigo 3º desta resolução, na medida em que forem comprovados os elementos objetivos, bem como as circunstâncias concomitantes previstas no artigo 42 da CDU da FCF”ele detalhou.

Juárez viu o vermelho após o primeiro gol do beldroegas na vitória por 5 a 0 no início da semifinal marcada por comemorações excessivas. Inicialmente deram-lhe duas datas de punição.

No seu comunicado, Dimayor alertou que o treinador deve evitar repetir estes comportamentos, uma vez que está sob observação.

“No que diz respeito ao período de condicionalidade do prazo de 6 (seis) meses indicado na parte apreciativa, especifica-se que, caso esta Comissão constate que o Clube comete nova infração de mesma natureza ou similar, a suspensão decretada em “Esta resolução será revogada e a sanção recuperará a sua força; sem prejuízo da aplicação da sanção pela nova infração disciplinar”, ele acrescentou.

Nacional lidera o grupo A com seis pontos e saldo de gols melhor que o Millonarios.