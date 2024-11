Eric Benet canta ‘Spend My Life With You’ no FaceTime para casal

Eric Benet tem uma nova faixa no topo das paradas, mas um cara que o localizou no aeroporto pediu a Eric para cantar uma de suas músicas clássicas para sua esposa… Eric agradeceu e temos tudo em vídeo.

O doce momento aconteceu na segunda-feira no LAX, assim que nosso fotógrafo começou a conversar com Eric… um companheiro de viagem parou Eric e revelou que ele e sua esposa consideravam “Spend My Life With You” sua música de aniversário… perguntando ao cantor de R&B se ele poderia cantar para sua namorada no FaceTime.