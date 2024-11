Escolhas da Black Friday de Olivia Culpo na Amazon

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

As vendas da Black Friday na Amazon estão fortes – e até celebridades estão ganhando grandes descontos! Esteja você comprando novos eletrodomésticos, decoração de Natal ou presentes para familiares e amigos, todos eles fazem parte dos 12 dias de ofertas do varejista online.

A modelo e influenciadora de mídia social Olivia Culpo até escolheu algumas de suas partituras favoritas em seu Vitrine da Amazon para que seus fãs também pudessem economizar! Desde uma máquina de café expresso de última geração até roupas de cama confortáveis ​​para seus amigos de quatro patas, Olivia pensou em tudo que você precisa nesta temporada de festas.

Máquina de café expresso CASABREWS

Aconchegue-se com uma dose de café expresso nesta temporada graças ao Máquina de café expresso CASABREWS .

Esta máquina permite que você evite a cafeteria e prepare todos os seus cafés expresso favoritos no conforto da sua casa. Quer procure um café com leite, um cappuccino ou um macchiato, obterá uma extração de primeira qualidade, resultando num aroma mais perfumado e rico. Além disso, o manômetro integrado nesta máquina de cappuccino mostra a pressão exata, ajudando você a fazer ajustes de acordo com suas preferências pessoais de gosto.

Um crítico cinco estrelas compartilhou: ‘Isso é tudo que você precisa para fazer um delicioso café com leite em casa! Eu era barista anos atrás, adoro café e tenho todas as máquinas que você pode imaginar. poderoso! Tem um ótimo preço e o atendimento ao cliente foi excelente!!!!”

Aquecedor de toalhas Keenray

Mime-se com uma experiência de spa, no seu próprio banheiro!

Com o luxo Aquecedor de toalhas Keenray você terá uma toalha ou roupão quentinho sempre que sair do chuveiro. Graças ao seu recurso de aquecimento rápido, você estará aquecido em apenas alguns minutos. E com seu tamanho compacto e peso leve, pode ser levado para qualquer cômodo da casa. Se você quer apenas ficar confortável em uma noite fria de inverno, pode até aquecer o pijama ou um cobertor para a cama.

“Este é um item obrigatório para o autocuidado. Adoro jogar minha toalha e roupão lá para mantê-lo aquecido até sair do banho ou do chuveiro. Estou usando há um ano e tem sido ótimo até agora. Cabe 2 normais toalhas e roupão de banho, mas recomendo 1 roupão e 1 toalha”, escreveu um cliente satisfeito.

Processador de alimentos Ninja Professional XL

O Processador de alimentos Ninja Professional XL é perfeito para todas as refeições em família que você fará nesta temporada de férias!

Com uma tigela para 12 xícaras, este processador de alimentos acomoda tudo o que você precisa para preparar suas refeições. O motor de 1.200 watts de pico alimenta ingredientes difíceis, mistura massas uniformemente e corta com facilidade. A calha de alimentação XL acomoda facilmente ingredientes de qualquer tamanho com menos trabalho de preparação, enquanto a tecnologia de lâmina Ninja garante que tudo será processado e misturado uniformemente.

Um revisor compartilhou: “A qualidade desta máquina é excelente. As peças parecem resistentes e bem feitas, e toda a unidade tem uma construção sólida e de nível profissional. As lâminas são incrivelmente afiadas e duráveis, cortando tudo com facilidade Também adoro a grande capacidade, perfeita para preparar refeições para a minha família ou cozinhar em lote.”

Espremedor de mastigação lenta Aeitto

Evite a fila na loja de sucos com o Espremedor de mastigação lenta Aeitto !

Faça seus próprios sucos em casa com as frutas ou vegetais que desejar! Com dois modos de velocidade, este espremedor funciona para separar perfeitamente o bagaço do suco. Retém nutrientes mais abundantes e reduz a oxidação, tornando-se uma escolha mais saudável para você e sua família.

Um revisor cinco estrelas escreveu: “Funciona maravilhosamente bem, extraindo suco de maneira eficiente de frutas e vegetais. O motor silencioso é uma grande vantagem – posso usá-lo a qualquer hora sem incomodar os outros. A prensa a frio e o design de mastigação garantem que eu fique rico em nutrientes suco sempre.”

Pote Instantâneo Pro

Torne a hora do jantar mais fácil com o Pote Instantâneo Pro !

Este dispositivo multifuncional possui 10 configurações diferentes: cozimento sob pressão, cozimento lento, sous vide, frigideira, esterilizador, máquina de iogurte, aquecedor de alimentos, padeiro de bolo e vaporizador. Prepare sua refeição no período que desejar – use a panela de pressão para economizar tempo ou cozinhe lentamente para ferver ao longo do dia.

“Eu tenho este Instant Pot há cerca de 5 meses e não posso acreditar que passei tanto tempo sem ele! Essa coisa é fantástica! É como um código de trapaça para cozimento lento. É a fritadeira no forno. Eu nunca gostei de ter que cozinhar refeições longas e ficar olhando uma panela por horas. Essa coisa funciona muito bem”, compartilhou um cliente satisfeito.

BISSELL Pequeno Verde

O Limpador de carpetes e estofados BISSELL Little Green pode ser pequeno, mas é definitivamente poderoso!

Esta máquina de limpeza leve é ​​​​perfeita para todas aquelas bagunças pequenas e difíceis de limpar pela casa – desde pegadas sujas no carpete até manchas de café no sofá. Com poderoso poder de sucção e lavagem, ele pode limpar até a bagunça mais difícil.

“Essa coisa é ótima e pode ser configurada com apenas alguns cliques rápidos. As instruções são fáceis de ler e levam apenas algumas etapas. O cabo também é muito longo, o que é ótimo e facilita a cobertura de um amplo espaço … Depois de seco fica tão limpo e brilhante nos materiais que uso em um sofá de linho/pano. Ótima compra se você tem filhos ou animais.

Aspirador de robô iRobot Roomba Vac

Você nunca gastará seu tempo livre aspirando com o Aspirador de robô iRobot Roomba Vac !

Com um sistema de limpeza de 3 estágios, este Roomba oferece três níveis de sucção poderosa para uma limpeza personalizada em carpetes e pisos duros. Ele manobrará sua casa como um profissional usando sua navegação inteligente e sensores para limpar metodicamente em fileiras organizadas, evitando obstáculos como móveis e escadas. E seu design elegante e discreto permite que ele deslize em locais mais apertados para coletar poeira e sujeira, enquanto a escova para varrer bordas atinge suas bordas e cantos.

Um revisor cinco estrelas escreveu: “Adoro o trabalho que este Roomba faz – fiquei chocado com a quantidade de poeira / detritos que ele acumulou em uma sala que pensei estar limpa. O carregamento é fácil, a limpeza é relativamente fácil e a máquina é relativamente silenciosa em comparação com um aspirador normal.”

Lightshare Star Light Árvores Natal

Entre no espírito natalino com estes Lightshare Star Light Árvores Natal !

Este conjunto de três é o complemento perfeito para sua coleção de decoração de Natal. Quer você as use em ambientes internos ou externos, essas luzes LED para árvores iluminarão sua noite. Disponíveis em vários tamanhos diferentes, cabem no seu espaço – grande ou pequeno.

“Sou muito exigente e NÃO gosto de coisas que parecem baratas! São incríveis. Ficam ótimas. Fácil de configurar, muito brilho. Pretendo comprá-los para meus filhos e também outro conjunto para mim!” um cliente feliz compartilhou.

Cama calmante para cachorro Bedsure

Dê ao seu filhote um lugar confortável para se aconchegar nesta temporada com o Cama calmante para cachorro Bedsure .

Adequada para cães de tamanho médio, esta cama tipo travesseiro de pelúcia é coberta com pele sintética quente que vem em uma variedade de cores. Com fundo antiderrapante, a cama não desliza no chão e, quando suja um pouco, pode ser lavada na máquina. Seu cachorro vai adorar se aninhar em seu espaço seguro, dia ou noite!

Um pai feliz de um animal de estimação compartilhou: “Meu cachorro adora esta cama! Ela dá uma patada, belisca, joga até que esteja no lugar perfeito, então se enrola perfeitamente nele e sai em cerca de 2 minutos. Dorme nisso todos os dias e noites!!

Massageador de pescoço e costas Nekteck Shiatsu

Alivie os músculos doloridos e a rigidez com o Massageador de pescoço e costas Nekteck Shiatsu .

Com oito poderosos nós de massagem de shiatsu profundo e uma função de aquecimento infravermelho avançada integrada, este massageador aliviará dores no pescoço e nas costas enquanto melhora a circulação sanguínea. Também vem equipado com três níveis de velocidade para que você possa personalizar sua massagem como desejar.

Um revisor cinco estrelas escreveu: “Este é um massageador versátil que pode ser posicionado no pescoço ou em qualquer lugar das costas. Tenho artrite e experimentei outros massageadores, mas este foi o melhor. Adoro o calor e a capacidade de controlar a velocidade ou quente. Eu recomendaria este produto.”