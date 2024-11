Ex-desafiante ao título do WEC Hiromitsu Miura morre aos 43 anos

Hiromitsu Miura morreu aos 43 anos.

Na terça-feira, a família de Miura divulgou um comunicado nas redes sociais revelando que o ex-desafiante ao título meio-médio do WEC faleceu em 26 de outubro após uma batalha contra leucemia aguda.

“Hiromitsu Miura faleceu repentinamente em 26 de outubro de 2024, aos 43 anos, após lutar contra uma leucemia aguda desde meados de setembro. “Deveríamos ter informado você sobre sua morte antes, mas pedimos desculpas sinceramente pela demora em notificá-lo. “O funeral contou com a presença apenas de sua família imediata. “Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão pela gentileza que você demonstrou ao falecido durante sua vida. “Atenciosamente, Família Miura.

Nascido em Ukiha, Fukuoka, no Japão, Miura estreou no MMA em 2004, aos 22 anos, competindo no peso médio. Depois de 7-3 no início de sua carreira, Miura assinou com o WEC, onde acabaria caindo para o peso meio-médio. Miura é mais conhecido no MMA por sua guerra de quatro rounds com Carlos Condit pelo título meio-médio do WEC no WEC 35, que Condit venceu por paralisação.

Após sua passagem pelo WEC, Miura deixou o MMA para seguir o boxe, onde venceu suas primeiras nove lutas antes de disputar o título dos super-médios do OPFB contra Yuzo Kiyota. Miura perdeu a luta por nocaute técnico e voltou ao MMA alguns anos depois, passando os últimos anos de carreira competindo no Pancrase, onde conquistou o título dos meio-médios ao vencer Akihiro Murayama em 2016.