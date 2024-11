Ex-lutador do UFC Bryan Caraway lidera a lista dos mais procurados por fraude de seguros em caso de 2021

Bryan Caraway, um ex-veterano do UFC, está de volta em maus lençóis depois de não comparecer a uma audiência pré-julgamento no estado de Washington sobre um caso de fraude de seguro iniciado em 2021.

A unidade de investigação criminal publicou a última atualização da “lista dos mais procurados”, com Caraway no topo, depois que ele não compareceu a uma audiência recente do caso. Caraway foi anteriormente colocado na lista dos mais procurados após o início da investigação, mas acabou entrando em contato para agendar uma audiência de acusação.

Aqui está a atualização do escritório do comissário de seguros no estado de Washington.

“Caraway não compareceu à conferência pré-julgamento após ser acusado de falsificação, declaração falsa no certificado de título de aplicação do veículo, reivindicações ou provas falsas superiores a US$ 1.500 e tentativa de roubo.”

Caraway foi inicialmente acusado depois de supostamente roubar um ATV de sua ex-namorada e também veterana do UFC, Miesha Tate, e então entrar com uma ação de seguro fraudulenta sobre o veículo.

“De acordo com a investigação, Caraway relatou o roubo de um veículo todo-o-terreno Polaris RZR 2015 de sua propriedade em Richland em dezembro de 2018”, escreveu a comissão de seguros em um comunicado divulgado em 2021. “Ele comprou uma apólice para isso da GEICO em 21 de dezembro e entrou com a reclamação em 24 de dezembro. Ele disse à GEICO que comprou o veículo e seu conteúdo, incluindo capacetes, carregador de bateria e pneu sobressalente, por US$ 18.500 e forneceu um título mostrando que sua ex-namorada o presenteou com ele em Janeiro de 2018.

“A investigação mostrou evidências de que Caraway falsificou o título e que o veículo não foi de fato roubado, mas pertencia e estava em posse da ex-namorada. Caraway retirou a reclamação e a GEICO encaminhou o caso para a CIU (unidade de investigação criminal) de Kreidler, conforme exigido pela lei estadual.”

Se Caraway for condenado, ele enfrentará pena de prisão e multas.

O ex-candidato ao peso galo, agora com 40 anos, lutou pela última vez no UFC em 2018, quando sofreu uma derrota por nocaute para Pedro Munhoz. Ele lutou apenas uma vez após sair do UFC, com Caraway conquistando uma vitória no Battlefield FC em 2019.