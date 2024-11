Fiança de Diddy negada novamente, sem garantia razoável de segurança da comunidade

Em sua decisão, apresentada na quarta-feira, o juiz do caso escreveu que há um sério risco de adulteração de testemunhas e evidência direta da violência de Combs… apontando para o infame vídeo de 2016 de Diddy espancando Cássia e mensagens de texto subsequentes com ela.

TMZ. com

Nos textos, incluídos na decisão do juiz, Cassie escreveu a Diddy sobre seus ferimentos… acrescentando que ele estava “doente por pensar que não há problema em fazer o que você fez”.

Como informamos… Diddy estava no tribunal federal na semana passada lutando para sair da prisão sob fiança de US$ 50 milhões depois de ser acusado de extorsão, tráfico sexual e outros crimes graves.

TMZ. com

Um grande júri proferiu uma acusação como o magnata da música era preso em setembro no Park Hyatt Hotel em Midtown Manhattan e está encarcerado desde então.

Seus pedidos anteriores de fiança foram rejeitados pelos juízes, embora Diddy não apenas tenha apresentado seu Mansão de US$ 50 milhões em Miami Beach como garantia, mas também se ofereceu para ficar em prisão domiciliária com segurança 24 horas por dia e sem contacto com alegadas vítimas ou testemunhas.