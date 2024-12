O início da final da CONMEBOL Libertadores 2024 entre Atlético Mineiro e Botafogo deixou uma imagem inusitada: Gregore chutou Fausto Vera na cabeça e foi expulso aos 30 segundos.

Gregore foi expulso após essa jogada com Fausto Vera. Imagens Getty

As seleções brasileiras estavam apenas começando a se instalar no campo do Estádio Monumental quando uma bola dividida no centro do campo resultou na infração gravíssima do meio-campista de 30 anos.

Gregore foi com a perna bem levantada e, embora tenha conseguido acertar a bola, também atingiu o argentino em cheio na cabeçaque também havia saído em busca da posse. Imediatamente todo o banco do Atlético Mineiro, com o técnico Gabriel Milito no comando, passou a exigir o cartão vermelho.

O árbitro Facundo Tello Ele hesitou por alguns momentos e até tirou primeiro o cartão amarelo do bolso, mas finalmente expulsou Gregore, que este ano chegou ao time carioca vindo do Inter Miami.

Segundo o jornalista e estatístico Mister Chip, a expulsão de Gregore é a terceira expulsão mais rápida da história da Copa, atrás apenas José Jorge Gonzálezde Rosário Central, em 1974 e Alexandre Bernalrecordista, do Atlético Nacional, em 2014.

A partida poderá ser vista ao vivo no Disney+ (somente para a América do Sul).