Guardiola esclarece: Ele não queria minimizar a automutilação

Pep Guardiolatécnico Cidade de Manchesteresclareceu nesta quarta-feira seu comentário sobre os ferimentos na cabeça com que compareceu à imprensa após o empate entre sua equipe e o Feyenoord (3-3)no quinto dia do Liga dos Campeõese disse que não queria “minimizar a automutilação”.

O técnico espanhol apresentava alguns cortes visíveis no nariz e na cabeça e comentou que foi um ferimento que recebeu com o dedo. “Queria me machucar”, disse o espanhol no final da coletiva de imprensa após empatar com a seleção holandesa, após desperdiçar uma vantagem de três gols.

Dada a agitação que essa declaração causou, Guardiola Ele publicou um comunicado nas redes sociais nesta quarta-feira.

“Fui pego de surpresa com uma pergunta no final da coletiva de imprensa sobre um arranhão no rosto e expliquei que uma unha causou isso acidentalmente. Minha resposta é que não tinha intenção de menosprezar um assunto tão sério. “como uma automutilação”, comentou o técnico.

“Sei que muitas pessoas sofrem com problemas de saúde mental e gostaria de destacar as formas que existem para procurar ajuda”, acrescentou. Guardiolaacompanhando a sua mensagem com números de telefone de contacto e e-mails das associações de ajuda.

Ele Cidade de Manchester Esta terça-feira frente ao Feyenoord somou o sexto jogo seguido sem vencer, com cinco derrotas consecutivas e um empate. Este domingo os ‘Sky Blues’ visitam Anfield, com possibilidade de ficar onze pontos atrás do Liverpool.