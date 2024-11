Guardiola: “Não é realista pensar em grandes objetivos”

Guardiola renovou contrato com o City até 2027, porém, soma cinco derrotas consecutivas, naquela que é sua pior sequência no clube

O espanhol Pep Guardiolatécnico Cidade de Manchesterafirmou que neste momento a sua equipa não está “capaz de pensar em grandes coisas” e que só pode pensar no próximo jogo.

“Do jeito que estamos, não é realista pensar em grandes gols. A situação agora é pensar no próximo jogo, pegar o ritmo e continuar com isso. ganhar o título em novembro ou dezembro não é “É realista. Começo sempre a pensar nos gols em abril ou maio. Será mais difícil se não conseguirmos um bom resultado no domingo, mas ainda há muitos, muitos jogos para jogar”, disse ele.

Guardiola no banco do Manchester City Crystal Pix/MB Media/Getty Images

“Voltaremos. Não sei quando, mas essa é a verdade. Você pode julgar a situação em que estamos, mas é normal que isso aconteça quando uma equipe controla a Premier há tantos anos”, acrescentou. em uma coletiva de imprensa.

Guardiola Há poucos dias ele renovou seu contrato com o Cidade Até 2027, porém, soma seis jogos sem vencer, com cinco derrotas consecutivas, naquela que é a sua pior sequência na seleção inglesa.

“Claro que estamos pensando no que posso fazer, mas como jogador e treinador você tem que viver essas situações. Você tem que viver, aceitar e enfrentar. vencer, você está em apuros, eu sei que as pessoas confiam em mim, não é normal ter esses resultados quando você é um clube grande, mas você tem que aceitar isso, quero a oportunidade de tentar reconstruir meu time em vários aspectos, daqui até o final da temporada e nas temporadas seguintes temos a consistência de antigamente. Mas qual time é consistente há dez anos? Diga-me um, eles não existem, nem no tênis, nem na NBA, nem no golfe”, argumentou.