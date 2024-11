Israel Adesanya aborda incidente viral de violência no trânsito: ‘Se você trouxer o problema, eu vou resolver o problema’

Israel Adesanya nos deu mais alguns detalhes sobre quase brigar em um incidente de violência no trânsito no início deste ano.

Em setembro, Adesanya se envolveu em um incidente no trânsito que quase levou o ex-campeão dos médios do UFC a brigar com um colega motorista. Per Adesanya, um membro do público o pegou e fez comentários racistas antes de desafiá-lo para uma briga. Felizmente, o máximo que aconteceu foi Adesanya cuspindo na outra parte, e depois “The Last Stylebender” apresentou queixa formal à polícia.

Nada parece ter resultado do relatório formal, mas esta semana Adesanya revelou um pouco mais sobre o incidente ao falar com FLAGRANTE podcast.

“As vibrações estavam ligadas, apenas relaxantes, e então esse cara – acho que porque ele viu meu carro – ele voltou e disse, ‘Izzy, um fora!’” Disse Adesanya. “Na Nova Zelândia é tipo, você e eu, um a um, vamos lá. Comecei a rir pensando tipo, ‘Que merda?’ … Continuei andando.

“A parte que o irritou foi que ele estava no sinal verde, todo mundo estava andando em volta dele, buzinando tipo, ‘Esse cara maldito’, e eu simplesmente agarrei a porta do meu carro e [lifted it]. Isso o irritou, então ele veio na frente do meu carro e eu disse: ‘Mano, não vou gritar com você de graça.’ …

“Ele parou e tentou falar todo esse lixo comigo e a certa altura eu até tentei neutralizar porque pensei, ‘Mano, eu não te conheço.’ Eu disse: ‘Mano, eu luto por milhões. Não vou acabar com você de graça. E ele disse: ‘Não, eu luto de graça. Eu luto pelas ruas e pelo meu orgulho.’ Eu estava pensando: ‘Você é estúpido pra caralho’.

O incidente continuou a se desenrolar a partir daí e Adesanya admite que perto do fim, ele esperava que o indivíduo lhe desse um motivo para também lutar de graça.

“No final, quando cuspi nele, eu estava esperando: ‘Tente alguma coisa’”, disse Adesanya. “No final você me vê cuspindo nele e ele apenas olha para baixo e eu percebi, você não vai fazer merda nenhuma. … E eu acabei de perceber que se eu largar esse cara agora, eles vão me colocar em risco. …

“Se ele cuspiu em mim, então está certo”, acrescentou Adesanya mais tarde. “Mas, novamente, estou feliz por ter tido um bom dia. Não gosto de brigas de rua. Não gosto de confronto, mas se você trouxer o problema, eu resolvo o problema.”

Adesanya não teve que resolver o problema, pois as coisas não pioraram além do incidente da cuspida. E segundo Adesanya, o homem que o abordou tem sorte de ser tão contido, porque o ex-campeão dos médios acha que há alguns companheiros seus que talvez não tenham lidado com as coisas da mesma maneira.

“Faça isso com Dan Hooker”, disse Adesanysa. “Dan é uma fera e Dan provavelmente agiria de forma diferente. Talvez não nocauteá-lo, mas colocá-lo para dormir, pendurá-lo.

Adesanya competiu mais recentemente no UFC 305 em agosto, onde foi finalizado por Dricus du Plessis na luta pelo título dos médios.