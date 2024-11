Jamahal Hill responde a Jiri Prochazka comparando derrotas por nocaute para Alex Pereira: ‘Não somos iguais’

Jamahal Hill e Jiri Prochazka sofreram dois dos nocautes mais memoráveis ​​​​de 2024 nas mãos e pés do campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira, embora Hill sinta que o seu foi mais aceitável.

Os ex-campeões dos meio-pesados ​​do UFC se enfrentam no UFC 311, no dia 18 de janeiro, em Los Angeles. Prochazka, que foi nocauteado por Pereira com um brutal chute na cabeça no UFC 303, em junho, recentemente criticou Hill – que foi parado no primeiro round por “Poatan” no UFC 300 – criticando seu desempenho.

Pouco depois, Hill respondeu a Prochazka jogando o jogo de comparação de derrotas por nocaute.

“Mano, você está brincando comigo?”, Disse Hill em seu canal no YouTube. “Então tivemos o mesmo adversário no nosso último [fights]certo? Você pode dizer o que quiser, tentar seguir a onda, porque parece que é isso que acontece agora, porque recebo muito ódio dentro da comunidade e tudo mais. Muitos de vocês querem tentar brincar com isso, mas vocês sabem que eu realmente não me importo e realmente vou atacar vocês.

“Na sua última apresentação, você foi dominado. Dominado e nocauteado. Completamente desligado, completamente exposto e depois se deu mal, mano. Você se saiu mal. Eu fui pego, você foi dominado. Há uma enorme diferença. … Meu homem literalmente colocou seu rabo de cavalo para a esquerda. Espero que você use o mesmo rabo de cavalo em Los Angeles, para que eu possa inclinar esse filho da puta para a esquerda e para trás para você. Isso é uma loucura. Estamos falando de um cara que levava uma surra em todas as brigas em que você participava… Você pode dar muitos golpes e, como as pessoas ficam cansadas, elas fazem movimentos com baixo QI.

Os dois conquistaram o ouro do UFC com vitórias sobre o técnico e mentor de Pereira, Glover Teixeira, mas nenhum deles conseguiu se defender devido a lesão. Prochazka teve outras duas chances de conquistar o título, e foi parado por Pereira em ambas, enquanto Hill também ficou aquém na tentativa de reconquistar.

Embora suas histórias sejam semelhantes no papel, Hill avisa Prochazka que no primeiro pay-per-view do UFC em 2025, ele provará que eles estão muito distantes em habilidades.

“Você quer falar sobre performances, falar sobre a minha última, podemos entrar em cada apresentação: eu faço performances dominantes, você sobrevive e consegue uma vitória”, disse Hill. “Não somos iguais. No dia 18 de janeiro, em Los Angeles, vou mostrar que não somos iguais.”