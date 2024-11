Joe Burrow preocupa os fãs do Bengals com declarações sobre seu pulso reparado cirurgicamente

O quarterback do Cincinnati Bengals, Joe Burrow, está tendo uma temporada incrível, que gerou conversas sobre MVP. Até o técnico do Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, reconheceu o excelente desempenho de Burrow. No entanto, questões persistentes permanecem sobre seu pulso reparado cirurgicamenteespecialmente com o tempo mais frio se aproximando na semana 13.

Quando questionado sobre como o frio pode afetar seu pulso e arremessos, Burrow abordou a incerteza durante uma entrevista coletiva na quarta-feira. “Essa é uma pergunta que ainda precisa ser respondida“, disse ele.”Ainda não experimentei um jogo de tempo frio com isso. No passado, quando tive lesões, o tempo frio afetou isso… talvez eu tenha um aquecedor na linha lateral ou algo assim. Ainda não pensei nisso, mas veremos.” Sua resposta sincera destaca que mesmo para um jogador do seu calibre, certos desafios permanecem imprevisíveis.

O pulso de Burrow tem sido um tópico de discussão ao longo da temporada, enquanto ele continua a administrá-lo com tratamento e trabalho através do tecido cicatricial. Apesar disso, seu desempenho foi nada menos que estelar. Ele possui uma taxa de conclusão de 67,2%, 3.028 jardas de passe e impressionantes 27 touchdowns contra apenas quatro interceptações. Esses números sugerem que seu problema no pulso não prejudicou significativamente sua capacidade de liderar o ataque dos Bengals.

Superando lesões enquanto liderava o Bengals

Curiosamente, Burrow admitiu que seus treinos no meio da semana “poderiam ter sido melhores” quando questionado sobre seu desempenho. No entanto, tal observação é consistente com o comportamento de Burrow – ele é conhecido por ser o seu crítico mais duro, independentemente das circunstâncias. Esta afirmação pode levantar sobrancelhas entre os fãs, mas também reflete seus altos padrões para si mesmo.

À medida que as temperaturas caem, são naturais as dúvidas sobre como Burrow se adaptará a brincar no frio com seu pulso reparado cirurgicamente. Embora ele ainda não tenha enfrentado tais condições nesta temporada, sua preparação e resiliência sugerem que ele se ajustará conforme necessário. Os fãs podem vê-lo usando medidas extras, como aquecedores à margem para manter o pulso aquecido durante o jogo.

Por enquanto, o pulso de Burrow permanece sob olhar atento, mas seu desempenho em campo diz muito sobre sua capacidade de lidar com as adversidades. À medida que a temporada avança e as condições mudam, será interessante ver como ele continua a estar à altura da ocasião enquanto enfrenta quaisquer desafios que o tempo mais frio possa trazer.