Joe Rogan zomba de Kamala Harris com um meme inevitável após sua grande derrota eleitoral

Joe Rogancomediante, comentarista do UFC e um dos os hosts de podcast mais populares do mundoconstruiu A experiência de Joe Rogan em uma plataforma onde convidados influentes da política, ciência, entretenimento e outros se sentam para conversas longas e não filtradas. Conhecido por seu estilo de entrevista descontraído, porém investigativoRogan tem um público enorme e dedicado, tornando seu podcast um espaço único e influente para os convidados se conectarem com milhões de ouvintes.

Antes da eleição presidencial de 2024, Rogan teve uma longa conversa com Donald Trump, dando ao ex-presidente uma plataforma rara e extensa que seus fãs acharam reveladora e energizante. Mas o público de Rogan nunca tive uma reunião semelhante com o oponente de TrumpKamala Harris. De acordo com Rogan, sua equipe estava conversando com a equipe de Harris para marcar uma entrevista. No entanto, a equipe de Harris supostamente queria que a aparição fosse limitada a uma hora-muito mais curto do que a duração típica do episódio de Rogan.

Donald Trump ataca Kamala Harris no podcast de Joe Rogan

Rogan sentiu que essa restrição não serviria ao propósito de seu show. Falando sobre isso em um episódio posterior com Elon Musk, Rogan disse: “Eu só queria falar com ela. Eu não dou a mínima para o que falamos. Nós [could] falo sobre receitas, eu não dou a mínima. Apenas fale comigo… Mas então quando Trump veio e cumpriu as três horas eu pensei, ‘Quer saber, tem que ser assim.'”

A abertura de Rogan com Trump – e a ausência de Harris – rapidamente virou assunto quente nas redes sociaiscom os fãs debatendo se Harris perdeu a oportunidade de se conectar mais diretamente com os eleitores.

Fãs trollam sua chance perdida com o meme do ‘octógono’

Na verdade, A experiência de Joe Rogan X conta adicionou combustível ao fogo por postando uma imagem de um Harris desanimado sentado em um octógonoinsinuando que ela havia entrado em uma “briga” para a qual não estava preparada. Um fã brincou: “Aposto que ela gostaria de ter voado para o Texas para uma reunião de três horas.” Outro entrou na conversa: “Não entre no octógono com Trump”, enfatizando o difícil desafio que Harris enfrentou.

Os fãs, desenfreados pela educação, começaram a comparar o “jogo em pé” de Harris – uma homenagem tanto ao MMA quanto ao sua percebida reticência na mídia-ao envolvimento ousado de Trump no programa de Rogan. Com Rogan apoiando Trump pouco antes da eleição, a ausência de Harris nesta enorme plataforma levou a intensas especulações sobre se sua decisão afetou sua imagem junto aos eleitores.

Agora, enquanto Trump se prepara para entrar no seu segundo mandato, a grande questão permanece: Harris finalmente aparecerá no podcast de Rogan, compartilhando sua perspectiva e talvez oferecendo algumas dicas sobre a corrida que colocou Trump de volta na Casa Branca? Os fãs estão esperando para ver se a entrevista perdida finalmente acontecerá.