Jon Jones continua descartando a luta de Tom Aspinall: ‘Claro, me chame de pato no próximo ano’

Jon Jones não cede quando se trata de Tom Aspinall.

O campeão peso-pesado do UFC manteve seus dedos no Twitter ocupados na noite de quinta-feira, enquanto escrevia uma série de comentários descartando Aspinall – o peso pesado número 1 no MMA Fighting Global Rankings e duas posições à frente de Jones, no 6º lugar no Pound-for-Pound. Classificações – como um oponente em potencial e zombando de seus críticos.

Jones escreveu uma mensagem motivacional de Ação de Graças divulgando seus segredos para o sucesso e depois respondeu a várias respostas sobre Aspinall.

Claro, me chame de pato no próximo ano, eventualmente o Tom vai perder nas próximas duas ou três lutas e meu legado continuará como a maior luta de MMA de todos os tempos. Fim da história. https://t.co/9XV8n92GAH – Jonny Meat (@JonnyBones) 29 de novembro de 2024

“Claro, me chame de pato no próximo ano”, escreveu Jones em resposta a um comentário dizendo que estava evitando Aspinall. “O Tom vai perder nas próximas duas ou três lutas e meu legado continuará como o maior lutador de MMA de todos os tempos. Fim da história.

No ano passado, Jones foi bombardeado com comentários de fãs e da mídia sugerindo que ele deveria defender o título dos pesos pesados ​​do UFC contra Aspinall, o campeão interino. Aspinall conquistou sua parte no título dos pesos pesados ​​em novembro de 2023, quando uma luta entre ele e Sergei Pavlovich recebeu cartão amarelo para o UFC 295, quando uma lesão forçou Jones a sair da luta contra Stipe Miococ. A estrela britânica derrotou Pavlovich em 69 segundos para conquistar o título provisório.

Em vez de girar para Jones x Aspinall, Jones e o UFC favoreceram o cartão amarelo original de Jones x Miocic, deixando Aspinall defender com sucesso o título interino contra Curtis Blaydes no UFC 304. Jones e Miocic finalmente se encontraram em 16 de novembro no UFC 309, onde Jones encerrou um desempenho desequilibrado contra Miocic com um chute giratório espetacular no corpo que resultou em um nocaute técnico.

Jones já afirmou diversas vezes que lutar contra Miocic, um dos maiores pesos pesados ​​da história do MMA, foi importante para seu legado. Ele também se manteve firme em sua crença de que Aspinall, com 8-1 no UFC e vitórias sobre vários adversários do top 10, não fez o suficiente para ganhar uma luta contra ele. Jones é o maior lutador de todos os tempos a competir na categoria até 205 libras, mas está apenas 2 a 0 como peso pesado.

Em vez de Aspinall, Jones fez lobby por uma luta com o atual campeão meio-pesado Alex Pereira. O jogador de 37 anos também sugeriu que dependendo de como forem as futuras negociações com o UFC, ele poderá não lutar novamente.

Ora, sou incrivelmente rico, alcancei todos os meus objetivos no esporte, membro do Hall da Fama, quebrei muitos recordes. Pergunta séria: por que devo lutar de novo? – Jonny Meat (@JonnyBones) 29 de novembro de 2024

“Ora, sou incrivelmente rico, alcancei todos os meus objetivos no esporte, membro do Hall da Fama, quebrei muitos recordes”, escreveu Jones. “Pergunta séria: por que eu deveria lutar de novo?”

“Eu provavelmente desocuparia o cinturão antes de me aposentar oficialmente”, acrescentou Jones em mensagem subsequente. “Vamos ver como vai meu encontro com o UFC.”

Jones também insistiu que ser chamado de “pato” não o incomoda.

É incrível como ser chamado de ‘pato’ paga melhor do que a maioria de vocês, durões da Internet, ganhará durante a vida. Duas lutas em quatro anos e ainda um dos maiores nomes do esporte? Isso não é se esquivar, isso é vencer. As bênçãos de Deus batem diferente, fique bravo. – Jonny Meat (@JonnyBones) 29 de novembro de 2024

“É uma loucura como ser chamado de ‘pato’ paga melhor do que a maioria de vocês, durões da Internet, ganhará durante a vida”, disse Jones. “Duas lutas em quatro anos e ainda um dos maiores nomes do esporte? Isso não é se esquivar, isso é vencer. As bênçãos de Deus foram diferentes, fique bravo.”

Veja mais comentários de Jones abaixo.