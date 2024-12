Kacey Musgraves xinga fã que agarra sua performance intermediária, programas de vídeo

Kacey Musgraves O show de sexta à noite não era só ‘Butterflies’ e ‘Rainbows’… porque um fã a agarrou no meio da música – e o vídeo mostra que ela estava muito chateada.

Assista ao clipe… KM está tocando uma música quando um fã estende a mão e a agarra com força – basicamente girando-a.

Uma profissional consumada, Kacey não aproveitou muito o momento e manteve o show acontecendo… mas dá para perceber que ela ficou muito chateada com o momento assustador.

Não está claro se a pessoa que agarrou Musgraves foi expulsa do local… embora alguns online afirmem que foi exatamente isso que aconteceu.

É claro que os cantores têm lidado muito com ações infelizes dos fãs nos últimos dias… com Zach Bryan pausando seus shows em duas ocasiões diferentes após recebendo objetos jogados nele dar Kelsea Ballerini boleto a pulseira no rosto ano passado.