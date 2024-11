Kim Zolciak e Kroy Biermann morando em casas de aluguel separadas

Fontes com conhecimento direto da situação disseram ao TMZ… Kim e Kroy conseguiram suas próprias casas de aluguel separadas, não muito longe de onde fica sua casa conjugal de longa data. Disseram-nos que seus quatro filhos menores – Kroy Jr. ., Infelizmente , Cais dar Kane — dividirão seu tempo entre as casas alugadas dos pais.

Contamos a história… o casal começou saindo da casa na Geórgia é terça-feira. Obtivemos um vídeo de vans em movimento do lado de fora da casa do casal, que será leiloada em breve. A propriedade, que foi inicialmente cotada por US$ 6 milhões no ano passado, recentemente teve seu preço reduzido para US$ 3,65 milhões após várias tentativas fracassadas de venda. O leilão está definido para a próxima terça-feira.