Leon Edwards espera reconquistar o título do UFC ‘até o final do próximo ano’

Leon Edwards planeja ser campeão dos meio-médios do UFC mais uma vez o mais rápido possível.

Edwards perdeu o título para Belal Muhammad na luta principal do UFC 304 em julho, encerrando o reinado de Edwards pelo título após duas defesas. A luta foi bastante unilateral para Muhammad, e agora que ele não é mais campeão, “Rocky” agora pode se concentrar em persegui-lo pela segunda vez.

“Meu objetivo agora é recuperar o cinturão”, disse Edwards na página MyProtein do Instagram. “Eu gostaria de ser campeão até o final do próximo ano – por volta desta época do próximo ano, então estou apenas dando os passos necessários.”

Em uma das conquistas de título mais memoráveis ​​da história do UFC, Edwards conquistou o título com um chute impressionante na cabeça que nocauteou Kamaru Usman no minuto final do UFC 278 – uma luta que Usman venceu confortavelmente – em agosto de 2022. Old derrotou Usman pela segunda vez no UFC 286 sete meses depois, e então dominou Colby Covington por cinco rounds em dezembro passado no UFC 296 para ganhar uma decisão unânime.

A derrota para Muhammad foi a primeira de Edwards desde que errou na decisão em sua primeira luta contra Usman no UFC on Fox 17, em dezembro de 2015. Edwards certamente não está acostumado a perder lutas no octógono.

“Não perco uma luta há nove anos”, disse Edwards. “Estou me acostumando com essa sensação de novo, mas sinto que odeio perder mais do que adoro ganhar. Não há muito que você possa fazer agora, você sabe, apenas siga em frente e deixe isso para trás.

“Para mim, é mais sobre o que vem a seguir e como você volta para onde deseja. Meu objetivo é ser bicampeão mundial.”