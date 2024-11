Liga dos Campeões: O que o Real Madrid precisa para avançar para a próxima fase?

Conheça o calendário do Real Madrid e as suas opções para aspirar aos oitavos-de-final da UEFA Champions League

Real Madrid caiu 2-0 na visita a Anfield contra Liverpoolnesta quarta-feira e colocou em risco a classificação para a próxima fase da competição, porém, o time Carlos Ancelotti Ele ainda tem chances reais de defender o ‘Orejona’ que conquistou no verão passado.

Com seis pontos em cinco jogos disputados, a ‘Casa Branca’ está fora do top-20 da classificação geral, situação que surpreende milhões de torcedores pelo poderoso elenco que possui o elenco da capital espanhola, com os nomes de Vinícius, Kylian Mbappé e Jude Bellingham.

Mbappé lamenta com o Real Madrid enquanto segura a bola Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

A derrota contra Liverpool Deixa os Merengues com pouca margem de erro nas últimas três jornadas da Fase da Liga, mas se o Madrid obtiver bons resultados nos seus próximos compromissos na Liga dos Campeões, poderá até ganhar uma das passagens diretas para a segunda jornada da competição.

Contudo, não será fácil para Real Madrid terminar a Fase da Liga entre os primeiros classificados porque a equipe não pode se dar ao luxo de mais uma derrota e também precisa de outras equipes para somar maus resultados na reta final do primeiro turno da competição.

Antes da partida contra os Reds, Carlos Ancelotti avisou os fãs Real Madrid que teve poucas chances de conquistar uma das passagens diretas para a próxima fase devido aos contratempos que teve na temporada europeia.

“Temos que somar pontos. Nos jogos que vão até o final temos que somar o máximo de pontos possível. Não sei se conseguiremos chegar aos oito primeiros, porque já perdemos dois, mas temos que conseguir o máximo possível. tantos pontos quanto possível”, expressou o estrategista italiano em entrevista coletiva.

O que o Real Madrid precisa para estar na segunda rodada da Liga dos Campeões?

Os Merengues podem estar na próxima fase diretamente ou conseguindo a vaga através dos playoffs.

ESPN Futebol Fantasia Crie uma liga e personalize o número de jogadores, a pontuação e as regras para jogar na liga que você você você quer. Crie uma liga hoje!

Para avançar diretamente, Madri Deve terminar entre os oito primeiros classificados e pode conseguir isso caso consiga vencer os seus últimos duelos da Fase da Liga. A ‘Casa Branca’ enfrentará o Atalanta, Salzburgo e Stade Brestois. No entanto, o Madrid também precisa que a maioria dos clubes acima deles na classificação marquem menos de quatro pontos nas últimas rodadas do primeiro turno.

Além do mais, Real Madrid Depende de si para se classificar para os playoffs e buscar a passagem para a segunda fase por esta via. Caso os merengues vençam os próximos jogos, disputarão o empate por um dos ingressos disponíveis para a segunda rodada da Liga dos Campeões.