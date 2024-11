Lutador do UFC Edmonton torna-se agente livre 2 dias após vitória

O futuro de Alexandr Romanov no UFC está no ar, apesar de ter vindo de uma vitória em sua luta mais recente.

No UFC Edmonton, no último sábado, Romanov conquistou uma vitória por decisão unânime sobre Rodrigo Nascimento. A luta foi a última do contrato do veterano dos pesos pesados ​​com o UFC e, até o momento, ele não voltou a assinar com a promoção. Sua saída do elenco ativo foi relatada pela primeira vez pelo UFC Roster Tracker.

Damon Martin, do MMA Fighting, confirmou aos dirigentes que Romanov não tem mais contrato com o UFC. Esta notícia não impede Romanov de regressar à promoção com um novo contrato, mas a partir de agora está livre para assinar qualquer promoção.

Romanov (18-3) competiu 10 vezes pelo UFC, acumulando um recorde de 7-3 nesse período. O moldavo de 33 anos subiu no ranking com um início de carreira no octógono por 5 a 0, que incluiu finalizações em quatro dessas lutas. Ele detém vitórias notáveis ​​sobre Blagoy Ivanov, Juan Espino e Marcos Rogério de Lima, mas está apenas 2-3 nas últimas cinco lutas.