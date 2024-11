Matt Brown critica o PFL pelo ‘naufrágio’ do Bellator e pelo mau plano de negócios: ‘Ninguém se importa’ com o seu formato

Enquanto o PFL se prepara para o encerramento da temporada de 2024 na sexta-feira, vários lutadores proeminentes do Bellator criticaram publicamente a promoção por inatividade, sem sinais de quando lutarão novamente.

A PFL comprou o Bellator em 2023 e até manteve a marca viva no ano passado, mas dúvidas sobre o futuro da organização têm atormentado a promoção nos últimos dias. Campeões como Patricio Pitbull, Patchy Mix e Corey Anderson lamentaram longas demissões e, em alguns casos, lutaram contra cancelamentos com apenas um cartão do Bellator agendado para janeiro, mas nenhum desses atletas em particular está programado para aparecer naquele programa.

“É uma merda”, disse a lenda do UFC Matt Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Porque todos esses caras também estão no auge e estão essencialmente desperdiçando o seu melhor esperando que esta organização resolva suas merdas. PFL-Bellator, parece uma bagunça mesmo. A fusão com tudo, só parece que não tem muita organização.

“Há uma luta acontecendo neste fim de semana que ninguém sabe realmente que está acontecendo. Eu acho que eles perderam a bunda no [Francis] Luta de Ngannou. Parece apenas um desastre de trem. Os trilhos estão escorregando pouco a pouco.”

Embora os dirigentes do PFL não tenham abordado as preocupações levantadas pelos lutadores do Bellator, muitos acreditam que os problemas podem se resumir a obrigações financeiras baseadas em contratos atualmente existentes.

Os acordos fechados ainda sob o regime anterior do Bellator devem ser honrados depois que a promoção foi vendida e o ex-campeão Gegard Mousasi chegou a entrar com uma ação judicial contra o PFL depois de acusar a organização de marginalizá-lo enquanto supostamente lhe pedia para receber menos dinheiro se quisesse. para lutar.

“Que outra razão poderia haver? Se eles tivessem dinheiro, quereriam que esses caras lutassem”, disse Brown. “Esses são todos os lutadores premier que eles adquiriram com o Bellator. Claro que eles querem que esses caras lutem, levem-nos para lá e façam shows para os fãs. Nós, fãs hardcore que acompanhamos o Bellator, esses são os caras que queremos ver lutar. Quero ver Gegard Mousasi lutar. Caras como Patchy Mix, que estão no auge, deveriam estar lutando. Eu quero vê-lo lutar. Quero ver Aaron Pico lutar. Quero ver Corey Anderson lutar.

“Isso é apenas uma aparência muito ruim, especialmente quando esses caras começam a falar publicamente sobre isso. Parece terrível para o PFL-Bellator. Parece um desastre de trem a caminho. O trem vai cair em algum momento e explodir.”

As duas organizações funcionando lado a lado sempre foram um pouco confusas, principalmente sabendo que o PFL é dono de ambas as promoções.

Parte da razão para as entidades separadas tem sido o formato PFL, que envolve um torneio de uma temporada que leva a playoffs e, eventualmente, a uma final de campeonato, como o que está acontecendo na Arábia Saudita na sexta-feira. É um modelo esportivo mais tradicional, semelhante a ligas como NFL ou NBA, mas feito para o MMA.

O problema é que Brown não acredita que nada disso tenha funcionado ou realmente tenha conquistado os fãs, e é por isso que ele está ainda mais confuso sobre por que o PFL comprou o Bellator se não fosse para empregar as maiores e mais viáveis ​​estrelas da empresa.

“É um desastre de trem”, disse Brown. “O fato é que tudo ainda é MMA igual ao UFC e o fato é que ninguém liga. Seu torneio? Ninguém se importa. Seu maldito sistema de pontos? Ninguém dá a mínima. Ninguém. Não os fãs hardcore. Não os fãs casuais. Ninguém se importa.

“A única maneira de competir é contratando os melhores lutadores, fazendo os melhores shows e construindo algum drama.”

Brown acredita que a capacidade do UFC de construir um enredo e vendê-lo em uma luta é realmente o que separou a promoção de todos os outros competidores que já os seguiram.

É claro que o talento ainda importa, mas Brown sabe por sua própria carreira que apenas realizar lutas incríveis e emocionantes nem sempre é suficiente para manter as pessoas interessadas o suficiente para assistir a cada evento.

“Eu digo isso há anos. Foi isso que o UFC fez melhor do que qualquer promoção esportiva da história. Eles constroem o drama como ninguém”, disse Brown. “Conhecemos a personalidade dos atletas. Nós construímos atletas e caras favoritos com quem você começa a se importar e isso cria drama e as pessoas começam a se importar. Os filhos da puta não se importam com seus pontos, com seus torneios. Eles não se importam.

“Tenho uma boa base de fãs. Se todos os lutadores fossem como eu e fizessem grandes lutas, como eu e Robbie Lawler – se todos fossem como eu, esse esporte não teria durado. Houve grandes lutas antes da gente, vão ter grandes lutas depois da gente, o que construiu o esporte foi o drama. Depois há os caras como eu, Robbie Lawler, os caras que não estão falando merda, os [Georges St-Pierre’s] mesmo, os grandes vencedores técnicos, a única razão pela qual conseguimos uma plataforma tão grande e construir uma marca tão grande é por causa daqueles caras do drama que constroem [the sport]. Eles são os catalisadores do que estamos fazendo. Eles são o eixo central. Estamos apenas brincando com isso e obtendo essa plataforma.”

Brown diz que se você quiser mais provas de que drama e narrativa vendem, não procure além da recente luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, que resultou em um grande número de visualizações para a Netflix.

Ele acha que talvez o PFL devesse tirar uma lição dessa luta e realmente pensar no futuro.

“Jake Paul e Mike Tyson, 65 milhões de pessoas assistem essa merda por causa do investimento emocional”, disse Brown. “Não por causa de uma única habilidade. Eu sei que há todo mundo se perguntando: Mike Tyson pode fazer isso aos 60 anos, seja o que for, mas não, nós investimos emocionalmente. Tipo, sim, Mike, você consegue fazer isso aos 60! Não podíamos deixar de assistir por causa das emoções e não por causa da habilidade.

“O PFL-Bellator tem um longo caminho e nenhuma promoção esportiva na história, exceto talvez Jake Paul, ninguém mais vendeu personalidade e drama como o UFC, e essa é a chave do sucesso deles. [Entertainment] vende, não esportes.

