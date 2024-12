Matt Eberflus compartilhou seus pensamentos após ser demitido pelos Bears após o fiasco do Dia de Ação de Graças

Matt Eberfluso agora ex-técnico do Chicago Bears, falou publicamente pela primeira vez desde sua demissão. Eberflus, que foi dispensado de suas funções na sexta-feira após uma difícil derrota no Dia de Ação de Graças para o Detroit Lions, expressou gratidão e refletiu sobre seu tempo com a equipe. Em comunicado divulgado no sábado, ele disse: “Gostaria de agradecer à família McCaskey e [GM] Ryan Poles pela oportunidade de ser o técnico dos Bears.”

Ele também estendeu seu agradecimento aos jogadores, reconhecendo sua dedicação e resiliência. “Em todas as situações – treinos, jogos e principalmente diante das adversidades, vocês permaneceram juntos e se esforçaram muito pela sua equipe e uns pelos outros“, acrescentou.

O mandato de Eberflus com os Bears durou pouco mais de duas temporadasdurante o qual ele acumulou um recorde de 14-32. Sua passagem por Chicago foi marcada por desafios, incluindo dificuldades no desenvolvimento de jovens zagueiros. Justin Camposelaborado em 11º lugar geral em 2021, antes da chegada de Eberflus, não progrediu como esperado sob sua liderança.

Além disso, a escolha geral número 1 deste ano, Caleb Williams, passou por uma temporada de estreia inconsistente. Eberflus foi frequentemente visto trabalhando em estreita colaboração com Williams nos bastidores, conforme capturado durante o jogo do Dia de Ação de Graças contra os Leões.

Eberflus agradece aos fãs pelo apoio

A perda do Dia de Ação de Graças, onde os Bears se atrapalhou em uma campanha crucial de final de jogo e finalmente caiu por 23 a 20 para os Leões, parecia ser o ponto de inflexão para a organização. Na sexta-feira, o GM Ryan Poles anunciou a decisão de se separar do Eberflus. “Esta manhã, após reunião com [chairman] Jorge [McCaskey] e [CEO] Kevin [Warren]informamos Matt sobre nossa decisão de seguir em uma direção diferente com a liderança de nosso time de futebol e a posição de técnico principal”, afirmou Poloneses. Ele também agradeceu a Eberflus por seus esforços e profissionalismo, desejando a ele e sua família boa sorte no futuro.

Apesar dos resultados decepcionantes em campo, Eberflus enfatizou seu orgulho pela forma como os jogadores representaram a organização. “O que mais me orgulha é a maneira como você se comportou dentro e fora do campo e representou a organização Bears com classe na comunidade“, ele comentou.

Ele também expressou gratidão aos fãs do Bears por sua paixão e apoio durante sua gestão. Embora seu tempo em Chicago tenha chegado ao fim, Eberflus sai grato pela equipe e pela cidade que serviu.