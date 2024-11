Michel Platini preocupado com Kylian Mbappe: “Acho-o perdido em campo”

Taqui não há dúvida de que O nome de Kylian Mbappe está na boca de todos na França. O avançado do Real Madrid não vive o seu melhor momento e no seu país é alvo de debate.

Michel Platini, que foi campeão europeu com a seleção francesa em 1984falou sobre a situação de Mbappe no Real Madrid. Ele o fez por ocasião da designação de Serge Blanco como “Lenda do Esporte” no Museu Nacional do Esporte de Nice.

Ele espera sair desse momento ruim

“Acho que ele está perdido em campo”, disse o antigo internacional francês. Porém, Platini também reconhece que Mbappé saberá recuperar deste mau momento de jogo. “Um grande campeão deve renascer das cinzas, sistematicamente. Isto é o que fará de Kylian um grande campeão”, disse ele.

Platini não esconde a preocupação de que Mbappé não esteja no seu melhor, algo que também pode afetar os Bleus, embora considere que pode ser algo temporário: “Será apenas uma pequena recessão, para ele e para o futebol francês”, ele disse.