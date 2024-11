Mike Tyson reflete sobre carreira, luta antes da luta de Jake Paul: ‘Não desejo minha vida a ninguém’

Mike Tyson experimentou os maiores momentos do boxe e continua sendo uma das figuras mais populares da luta. Mas ele quer que todos saibam que seu sucesso teve um custo.

Centenas de milhares de palavras e horas e horas de filmagens foram dedicadas a narrar a vida do ex-rei dos pesos pesados, com as linhas entre a realidade e a lenda muitas vezes confusas. Tyson, 58 anos, acrescenta outro capítulo à sua história em 15 de novembro, quando compete em uma luta profissional pela primeira vez em 19 anos para enfrentar o influenciador boxe Jake Paul no AT&T Stadium em Arlington, Texas.

Antes dessa competição, Tyson conversou com a lenda do boxe Andre Ward em A arte da proteção podcast para uma entrevista franca. Tyson foi convidado a refletir sobre se tornar o mais jovem campeão dos pesos pesados ​​aos 20 anos e sua resposta foi curta.

“Não desejo isso a ninguém”, disse Tyson. “Eu não desejo isso, não. Não desejo minha vida para ninguém. Como um todo.”

“Eu queria tudo”, acrescentou Tyson. “Eu queria ser o maior lutador da história da vida. Isso é o que [Tyson’s former coach and mentor] Porque [D’Amato] coloquei em minha mente. Como posso saber dizer essas palavras, ele colocou isso em minha mente.”

Tyson se tornou um dos atletas mais famosos do mundo quando derrotou Trevor Berbick em 1986 para reivindicar o título dos pesos pesados ​​​​do WBC. Seu poder de nocaute tornou-se lendário e dois anos depois, ele precisou de pouco mais de 90 segundos para destruir Michael Spinks e se tornar o campeão linear do boxe.

Seguiu-se uma queda em desgraça altamente divulgada, incluindo uma reviravolta chocante para Buster Douglas em 1990 e, em seguida, uma condenação por estupro em 1992, que resultou em Tyson cumprindo três anos de prisão. Mais recentemente, Tyson e sua família sofreram uma terrível tragédia em 2009, quando a filha de quatro anos de Tyson morreu após um acidente em sua casa em Phoenix.

Tyson lidou com feridas pessoais profundas ao longo de sua vida, algumas delas autoinfligidas, e foi somente nos últimos 15 anos que ele foi abraçado novamente como um estadista mais velho do mundo dos esportes de combate. Ele relembrou seu primeiro retorno em 1995, após sua libertação da prisão, e como não foi o sucesso que parecia ser na superfície.

“Eu ainda estava atualizado”, disse Tyson. “Foi a mesma coisa. Mas depois que tudo passou, perdi todo o meu dinheiro em tudo. Usei drogas, bebi muito, passei por todos os meus programas de AA, meu programa de dependência sexual e então percebi que agora estou recomeçando do zero, mas estou começando com experiência agora. Então agora minha vida financeira e minha vida pessoal são totalmente diferentes do que eram quando fui campeão.”

“Eu estava apenas fugindo”, acrescentou Tyson. “Vergonha, constrangimento, acho que vergonha e outras coisas. Querer morrer, querer me matar e todas essas coisas malucas. Eu simplesmente tinha muito em mim. Eu ainda tinha muito em mim. Eu queria fazer outra coisa. E acho que meu ego teve um pouco de influência: ‘Ainda posso fazer isso, deixe-me fazer isso, deixe-me ir ao cinema. Deixe-me fazer isso, deixe-me fazer aquilo. Mas tudo o que consegui, estar na Broadway, fazer filmes, não tem nada a ver com lutar. Eu não me importo com quanto dinheiro eles te dão. Eu lutaria de graça em vez de ser pago por um show em Hollywood, não é a mesma coisa.”

Em um de seus pontos mais baixos, nos meses seguintes à derrota para Douglas, Tyson diz que ainda sentia que tinha um sistema de apoio; no entanto, ele percebe agora que foi apenas porque seu brilho ainda não havia desaparecido.

“Não, na verdade não, porque eu ainda tinha dinheiro”, disse Tyson. “Eles se espalharam quando terminaram com seu dinheiro. É quando eles se dispersam.”

“O inimigo não pode machucar você”, acrescentou Tyson. “Só seu amigo. … Não é fácil. Eu me preparo para uma data de validade. Tudo isso está nos preparando para uma data de validade. Quando morremos, morremos porque sabemos que realmente vivemos. Essa é uma boa hora para morrer. Não sei se tenho medo da morte, mas não me apego à vida. Todos nós sabemos que temos que ir, mas até esse momento chegar, temos que fazer muitas coisas.”

Tyson x Paul acontece em 15 de novembro e vai ao ar ao vivo exclusivamente na Netflix.